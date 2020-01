AZ en RKC Waalwijk sluiten deal over gewilde middenvelder

RKC Waalwijk en AZ hebben een akkoord bereikt over de transfer van Tijjani Reijnders, zo melden beide clubs donderdag via de officiële kanalen. De middenvelder wordt door RKC voor een halfjaar op huurbasis overgenomen van de Alkmaarders. Reijnders sluit per direct aan bij de selectie en stapt maandag met zijn nieuwe teamgenoten in het vliegtuig richting Portugal.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van de 21-jarige middenvelder.' "Hij is een talentvolle jongen en moet ons meer keuze op het middenveld gaan bieden. Tijjani kon kiezen uit meerdere Eredivisie-clubs, dus we zijn dan ook blij dat hij gekozen heeft om bij ons het seizoen af te maken", zo laat de sportbestuurder weten op de site van de hekkensluiter van de Eredivisie.

Reijnders kwam dit seizoen tot drie optredens in de Eredivisie. Daarnaast speelde de middenvelder zestien wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. In deze duels was hij driemaal trefzeker en wist hij vier assists af te leveren. Reijnders maakt mogelijk op zondag 19 januari zijn debuut voor RKC als de ploeg op bezoek gaat bij ADO Den Haag.