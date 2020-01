FC Emmen haalt oude bekende terug na ‘bijzondere ervaring’ in Roemenië

Hilal Ben Moussa keert terug bij FC Emmen. De Eredivisionist meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat de 27-jarige middenvelder zijn contract bij het Roemeense ACS Sepsi OSK heeft laten ontbinden en zich aansluit bij de club uit Drenthe. Ben Moussa heeft een verbintenis voor een halfjaar ondertekend op De Oude Meerdijk.

Hilal tekende in de zomer van 2017 voor FC Emmen en had met 36 basisplaatsen een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. Vorig seizoen kwam hij achttien keer in actie namens de Emmenaren, waarin hij één keer scoorde, namelijk de 2-2 in de 2-3 overwinning op bezoek bij Willem II, waardoor handhaving in de Eredivisie een feit was.

"Mijn Roemeense avontuur was een bijzondere ervaring, maar ik had op meer speeltijd gehoopt", laat de middenvelder weten op de site van FC Emmen. "Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben ook blij om weer terug op De Oude Meerdijk te zijn in een vertrouwde omgeving", aldus Ben Moussa. FC Emmen hervat zondag 19 januari de Eredivisie met een thuisduel met Heracles Almelo.