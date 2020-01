Serie A maakt melding van tijdelijk afscheid Juventus van miljoenenaankoop

Mattia Perin keert op huurbasis terug bij Genoa, zo meldt de Serie donderdag via de officiële kanalen. De 27-jarige doelman wordt door Juventus tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de hekkensluiter in de Serie A. Perin maakte in 2018 voor circa twaalf miljoen euro de overstap van Genoa naar Juventus, maar kwam in Turijn nauwelijks aan spelen toe. Zijn contract bij la Vecchia Signora loopt door tot medio 2022.

Perin kwam in anderhalf jaar tijd bij Juventus tot slechts negen optredens. De Italiaanse sluitpost moest bij de regeren landskampioen Wojciech Szczesny en Gianluigi Buffon voor zich dulden, waardoor speeltijd een utopie was. Bij Genoa hoopt hij zijn loopbaan weer nieuw leven in te blazen, al is de tijdelijke overgang nog niet definitief bevestigd door de club. Perin kwam tussen 2010 en 2018 al tot 151 wedstrijden in het shirt van de laagvlieger.

De 27-jarige doelman stond afgelopen zomer op het punt om Juventus al na een seizoen in te ruilen voor Benfica. Perin kwam door een aanhoudende schouderblessure echter niet door de medische keuring in Portugal, waardoor de transfer van vijftien miljoen euro uiteindelijk werd afgeblazen. Vanwege een operatie aan de schouder was Perin ook enkele maanden uitgeschakeld, wat zijn positie bij Juventus er niet beter op maakte.

Perin krijgt bij Genoa te maken met onder meer Lasse Schöne, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor de Italiaanse club. De eerste helft van het seizoen werd ondanks de ambities afgesloten met een zeer teleurstellende twintigste en laatste plaats in de Serie A, met slechts elf punten uit zeventien wedstrijden. De hekkensluiter hervat de strijd tegen degradatie zondag met een thuiswedstrijd tegen Sassuolo.