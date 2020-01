Samenwerking met Feyenoord slecht: Achahbar en trio vertrekken per direct

De samenwerking tussen Feyenoord en FC Dordrecht verloopt stroef, zo beaamt Harry van den Ham, technisch directeur van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Inmiddels heeft FC Dordrecht afscheid genomen van Feyenoord-huurlingen Ramón ten Hove, Jordie van Leeuwen en Noah Lewis. Ook is het contract met Anass Achahbar per direct ontbonden.

De spelers van Feyenoord kwamen afgelopen zomer op huurbasis naar FC Dordrecht, maar ze konden geen indruk maken, zo klinkt het. Ook Achahbar, die transfervrij werd gestrikt afgelopen zomer, voldeed niet. "Voor beide partijen was het beter als we uit elkaar gingen", licht Van den Ham in gesprek met RTV Rijnmond de gang van zaken toe.

"Met zijn kwaliteiten hoort Achahbar in de Eredivisie te voetballen, maar alleen kwaliteit is niet genoeg. Dat is duidelijk", aldus de sportbestuurder, die ook ingaat op de samenwerking met Feyenoord. "De samenwerking was niet wat het zou moeten worden. Vervolgens heb ik begrepen dat Hans de Zeeuw nog contact met Feyenoord heeft."

"Het is niet helemaal van de baan, maar vooralsnog is de situatie dat FC Dordrecht weinig met Feyenoord doet", zegt Van den Ham, die niet betrokken is bij eventuele gesprekken met de Rotterdammers. "Omdat het geen samenwerking is, hoef ik niet met Feyenoord te praten." FC Dordrecht verwelkomde donderdag wel een nieuw gezicht met doelman Mike Havekotte, die op huurbasis overkomt van ADO Den Haag.

