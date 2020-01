‘Miljoenenflop PSV staat voor tijdelijke terugkeer in Turkse competitie’

Medipol Basaksehir wil Armindo Bruma deze transferperiode op huurbasis overnemen van PSV, zo weet het Turkse medium Takvim donderdag te melden. Naar verluidt heeft de zaakwaarnemer van de Portugese aanvaller reeds gesproken met vertegenwoordigers van Basaksehir in Istanbul over een huurdeal met PSV. De verwachting is dat er op korte termijn een definitieve overeenkomst wordt gesloten. Bij Basaksehir staat onder meer Eljero Elia onder contract.

PSV nam Bruma afgelopen zomer voor circa twaalf miljoen euro over van RB Leipzig, maar de buitenspeler heeft in het Philips Stadion nog geen geweldige indruk achtergelaten. De miljoenenaankoop moet het in Eindhoven geregeld doen met invalbeurten. Desondanks kwam Bruma, met een contract tot medio 2024 bij PSV, tot dusver tot 5 doelpunten in 24 officiële wedstrijden namens de nummer drie in de Eredivisie.

Bruma wordt met enige regelmaat kritisch benaderd door analisten. Hans Kraay jr. was afgelopen zondag niet mild in zijn oordeel over de 25-jarige aanvaller van PSV. "Daar geef je dan miljoenen aan uit. Je kunt toch kijken?", zo vroeg de verslaggever van FOX Sports zich hardop af. "Hirving Lozano en Luuk de Jong koop je niet terug, maar je zult toch doelpunten terug moeten kopen. Bruma maakt nooit een goal!"

Voor Bruma is de Turkse competitie geen onbekend terrein, want hij speelde in de Süper Lig eerder voor Galatasaray, dat in 2013 tien miljoen euro overmaakte naar Sporting Portugal. Later volgde nog een verhuurperiode bij Gaziantepspor, al was daar geen speeltijd weggelegd voor hem. Bruma speelde verder in zijn loopbaan ook voor Real Sociedad, voordat de aanvaller in 2017 een contract tekende bij Leipzig.