AD: Van Bronckhorst tekent op korte termijn lucratief contract

Giovanni van Bronckhorst staat op het punt om op korte termijn een lucratief contract te tekenen bij de Chinese club Guangzhou R&F, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. De 44-jarige trainer zal Arno Philips, de fysieke trainer van Feyenoord en Oranje, nog deze week meenemen naar China, zo klinkt het. Guangzhou heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met Ajax.

Volgens het Algemeen Dagblad zet Van Bronckhorst nog deze donderdag zijn handtekening onder een contract bij Guangzhou, waar landgenoot Ed Engelkes als technisch directeur werkzaam is. Het wordt de tweede klus van de oud-international van Oranje. Van Bronckhorst was eerder vier jaar werkzaam bij Feyenoord, dat onder zijn leiding in 2017 de landstitel veroverde. In Rotterdam werkte hij samen met Philips, die hem in China ook weer zal assisteren. Bij Guangzhou staat onder meer Mousa Dembélé, met een verleden bij Willem II en AZ, onder contract.

Marca kwam maandag met het bericht dat Van Bronckhorst in de nadrukkelijke belangstelling stond van Guangzhou, dat op zoek was naar een opvolger van Dragan Stojkovic. Het management van de ex-trainer van Feyenoord wilde echter niet reageren op de geruchten vanuit China, zo meldde Voetbal International een dag later. Van Bronckhorst maakt enkele dagen later dus alsnog de overstap richting Guangzhou.

Van Bronckhorst werkte sinds enkele maanden voor de City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt. De Nederlandse oefenmeester werd zelfs even genoemd als mogelijke opvolger van Josep Guardiola in het Etihad Stadium. Laatstgenoemde lijkt zijn tot medio 2021 lopende contract bij the Citizens echter uit te willen dienen. Van Bronckhorst werd tevens in verband gebracht met New York City FC en Melbourne City, die eveneens onder de City Football Group vallen.