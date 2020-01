‘Ultiem gezichtsverlies bij Vitesse, zijn rol in Arnhem is uitgespeeld’

Vitesse beleeft een onrustig jaar, zowel binnen als buiten het veld, zo oordeelt de Gelderlander in een tussenrapport van de Arnhemse club. Leonid Slutsky stapte vorige maand op na vijf opeenvolgende competitienederlagen en ook technisch directeur Mohammed Allach lijkt klaar voor een vertrek bij Vitesse. Bovengenoemde krant denkt dat clubeigenaar Valeri Oyf de komende tijd alles op alles moet zetten om de plooien glad te strijken bij de geel-zwarten.

"De club staat er niet goed voor", zo luidt het oordeel halverwege het seizoen 2019/20. "In het voorbije jaar is Papendal, dat fraaie onderkomen van Vitesse, overspoeld door onrust. Die is van de top in Arnhem doorgesijpeld tot de supporter op de tribune en vervolgens in de laatste dagen van december weer in volle omvang teruggekeerd in het hart van de club." Volgens de Gelderlander is er intern onrust bij Vitesse, daar onder leiding van Oyf banen verdwijnen en verschillende contracten niet worden verlengd. Betrokkenen denken dat de Russische eigenaar overweegt om de club van de hand te doen.

Er zijn evenwel ook problemen op sportief gebied. De speelstijl die Slutsky, die in zijn eerste seizoen Europees voetbal misliep, werd niet gepruimd door een groot gedeelte van de Vitesse-aanhang. Er zijn regelmatig fluitconcerten te horen in GelreDome en de toeschouwersaantallen zakken soms zelfs onder de 13.000. Slutsky trok zijn conclusies na de smadelijke 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen, waardoor Vitesse op zoek moest naar een nieuwe hoofdtrainer.

Allach zag de aanstelling van clubicoon Edward Sturing als interim-trainer niet zitten, omdat volgens de Gelderlander zijn goede vriend Fred Rutten door hem als topkandidaat werd gezien. Oyf ging echter in tegen de wens van Allach en sommeerde naar verluidt algemeen directeur Pascal van Wijk om Sturing alsnog aan te stellen. "Voor Allach is dat het ultieme gezichtsverlies. Zijn rol in Arnhem is uitgespeeld. Vlak voor het nieuwe jaar. De bal bij Vitesse ligt nu bij Oyf, die in 2020 een nieuwe technisch directeur moet aanstellen en als clubeigenaar voor rust moet zorgen." Allach heeft zich officieel ziekgemeld bij Vitesse, dat het seizoen op 18 januari hervat tegen Fortuna Sittard. Hoofd scouting Marc van Hintum neemt voorlopig de honneurs waar als 'td'.