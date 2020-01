Rodríguez bevestigt gesprekken: PSV nu meest concrete optie

Ricardo Rodríguez is inderdaad in gesprek met PSV over een dienstverband, zo bevestigt zaakwaarnemer Gianluca Di Domenico tegenover BLICK. PSV zou op dit moment de meeste concrete optie zijn voor de linksback, die mag vertrekken bij AC Milan. De Italiaanse club heeft een huuraanbieding van Watford naar verluidt al naar de prullenbak verwezen.

De Engelse club aast al langere tijd op de back. Milan Spot, dat doorgaans dicht op het vuur zit aangaande (transfer)nieuws van AC Milan, meldt dat Watford reeds een bod heeft neergelegd bij de Italiaanse club. Men wil de 71-voudig international van Zwitserland huren, maar naar verluidt heeft Milan momenteel alleen belangstelling voor een permanente transfer en weigerde.

Ricardo Rodriguez heeft aan collega’s van het Zwitserse Blick bevestigd in gesprek te zijn met PSV over een transfer. Ook Watford is in de markt maar op dit moment is PSV de meest concrete optie voor de Zwitserse linksback, die bij AC Milan nauwelijks aan spelen toekomt. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 2, 2020

Milan ziet weinig in een langer verblijf van Rodriguez bij i Rossoneri, maar aast wel op een transfersom. De Italiaanse club zal alleen definitieve transfers overwegen, zo klinkt het. Watford is echter nog altijd in de markt voor de 27-jarige linkervleugelverdediger, die ook op het lijstje staat van onder meer Napoli, Fenerbahçe en clubs uit Duitsland en Frankrijk.

Rodríguez ligt momenteel nog tot medio 2021 vast. De back kwam in de zomer van 2017 over van VfL Wolfsburg en kwam veelvuldig in actie in zijn eerste seizoenen bij AC Milan. Rodríguez komt dit seizoen echter minder in actie en zou met het EK in het vooruitzicht meer aan spelen willen toekomen. Volgens Voetbal International is hij 'een van de opties voor de linksbackpositie bij PSV'.