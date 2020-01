Plotselinge wending in deal Sparta en Excelsior: 'Primaire reactie is 'nee'

Sparta Rotterdam meldde donderdagochtend dat Jeffry Fortes een eenjarig contract had getekend op Het Kasteel, met 1 juli als ingangsdatum. De dertigjarige verdediger van stadgenoot Excelsior wil echter per direct de overstap maken naar Sparta, zo laat diens zaakwaarnemer Greg Gorré enkele uren later weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad.

"Jeffry heeft er zijn zinnen op gezet om nu al naar Sparta te gaan. Hij wil zo snel mogelijk aansluiten bij zijn nieuwe club", aldus de belangenbehartiger van de kersverse Sparta-aanwinst. Gorré weet verder te melden dat de clubleiding van Excelsior inmiddels op de hoogte is gesteld van de vertrekwens van Fortes, die sinds 2016 in Kralingen speelt en over een aflopend contract beschikt.

Excelsior ziet Fortes liever niet tussentijds vertrekken, zo benadrukt algemeen directeur Ferry de Haan. "Wij gaan met Excelsior voor directe promotie naar de Eredivisie", legt de bestuurder van de nummer zeven in de Keuken Kampioen Divisie. "Om die reden willen we Jeffry niet nu al laten gaan. Onze primaire reactie is dus 'nee'. Dit hebben we Sparta en ook de zaakwaarnemer van Jeffry laten weten." De Haan wacht af wat er de komende tijd gaat gebeuren. "Wanneer hij per direct zou willen vertrekken, moet daar natuurlijk iets tegenover staan."

Fortes, afgelopen zomer al gelinkt aan Sparta, wil desalniettemin per direct van club wisselen. "Dat standpunt zal Jeffry vandaag ook aan de mensen van Excelsior laten weten", vult Gorré aan. "We snappen heel goed dat Jeffry voor Excelsior een belangrijke speler is, maar we hopen ook dat ze met ons mee willen denken. Jeffry wil dolgraag naar Sparta." Henk van Stee, technisch manager van Sparta, liet eerder al weten dat Fortes meer dan welkom is. "Jeffry is een absolute winnaar met ruim tweehonderd competitiewedstrijden ervaring waarvan de meerderheid in de Eredivisie. Hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en kan eventueel ook controlerend op het middenveld spelen."