Raiola: ‘Dat zijn ze niet vergeten, tien clubs hebben al geïnformeerd’

Mark van Bommel werd vorige maand aan de kant gezet door de clubleiding van PSV, daags na de pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip. Zaakwaarnemer Mino Raiola verwacht echter niet dat de oud-middenvelder lang werkeloos moet toezien. De belangenbehartiger van Van Bommel weet donderdag namelijk te melden dat er al verschillende clubs hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van zijn cliënt.

Raiola denkt dat er een toptrainer schuilt in Van Bommel, al zijn er ook valkuilen in de weg naar de top. "Hij is een perfectionist, dat waardeer ik", vertelt de zaakwaarnemer in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Maar ook tegen Mark zeg ik: 'Je sterkte is ook je zwakte'. Hij is in alles wereldtop, maar dat is ook zijn valkuil, omdat niet iedereen net zo is als Mark van Bommel."

De zakelijk adviseur had graag gezien dat Van Bommel bij PSV met andere mensen had gewerkt. "Eigenlijk had hij de ervaring van Marcel Brands (voormalig technisch directeur, red.) nodig en de onervaren John de Jong een ervaren trainer als Phillip Cocu", vervolgt Raiola. "Maar Mark weet hoe het werkt in deze wereld. Er zijn trainers die zichzelf de beste van de wereld vinden, bij Barcelona en Manchester United hebben gezeten, maar heel vervelende mensen zijn." Raiola benadrukt evenwel dat dat doorgaans geen reden is om trainers weg te sturen. "Je wordt ontslagen als de prestaties tegenvallen."

Het ontslag bij PSV is een flinke tegenvaller voor Van Bommel, maar volgens Raiola komt de clubloze coach alleen maar sterker uit deze situatie. "Hij is namelijk niet arrogant, hij denkt niet dat hij de beste trainer van de wereld is. Hij is het nóg niet, maar hij wordt het wel", zo voorspelt hij. "Mark heeft een goede naam, clubs zijn die waanzinnige eerste helft van vorig seizoen echt niet vergeten en tien clubs hebben al naar hem geïnformeerd." Van Bommel krijgt terloops advies mee. "Hij moet nu even rust pakken, evalueren en tot het besef komen dat hij sommige dingen anders moet doen."