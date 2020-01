‘Blij dat er een bod is en dat Barcelona overweegt om mij terug te halen’

Onder meer Mundo Deportivo en AS kwamen op oudjaarsdag met het nieuws dat Barcelona een bod had neergelegd bij Dinamo Zagreb op Dani Olmo, iets dat later in de Kroatische media werd bevestigd door diens zaakwaarnemer. Olmo is klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan en een terugkeer bij Barcelona, waar de aanvaller zijn jeugdopleiding genoot, behoort zeker tot de mogelijkheden.

"Ik ben blij dat er een bod op tafel is gekomen en dat Barcelona serieus overweegt om mij terug te halen", aldus Olmo, tussen 2007 en 2014 actief op trainingscomplex La Masia, in gesprek met L'Esportiu de Catalunya. "Ik heb destijds in de jeugdafdeling van Barcelona erg veel geleerd." De jonge aanvaller weet niet of het bod op veertig miljoen euro ligt, zoals in verschillende media is gesuggereerd. "Daar hoef ik niet over te praten, dat is iets tussen de clubs."

Olmo wil niet op de zaken vooruit lopen. Een overgang in deze transferperiode is mogelijk. "Ik weet het niet, daar hebben mijn vertegenwoordigers ook iets over te zeggen. Mocht er overeenstemming komen tussen beide clubs, dan is het denk ik een goede zaak om Dinamo nu te verlaten. Voor Dinamo is het een uiterst lucratieve transfer en ik krijg de mogelijkheid om voor een van de grootste clubs ter wereld te spelen, in een van de vijf grootste competities in Europa."

Voor Olmo lonkt een samenwerking met Lionel Messi, terwijl hij bij een transfer naar Barcelona ook komt samen te spelen met Antoine Griezmann en Luis Suárez. "De grootste aanmoediging die ik kan krijgen is trainen met en leren van Messi", aldus de door de Catalanen begeerde aanvaller. "Mijn loopbaan is niet altijd eenvoudig geweest. Ik nam een zijweg, die niemand eerder had genomen, en nu ben ik hier aanbeland. Dat geeft mij kracht, zeker in tijden van tegenspoed.", Olmo, die Barcelona in 2014 inruilde voor Dinamo, beschikt in Kroatië over een verbintenis tot medio 2021.