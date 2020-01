‘PSV moet flink strijden voor speler die precies in de juiste categorie valt’

PSV heeft het voorzien op Ricardo Rodríguez. Woensdag meldde Eurosport dat de Eindhovenaren reeds een bod hebben uitgebracht om de linksback van AC Milan naar de Eredivisie te halen. Inmiddels heeft Voetbal International de interesse bevestigd en melden ook Italiaanse en Zwitserse media over de belangstelling van PSV.

Volgens het weekblad is de 71-voudig international van Zwitserland 'een van de namen op de lijst met mogelijke versterkingen voor de linksbackpositie bij PSV'. 'Met het oog op het EK van komende zomer is Rodríguez, die ook in de belangstelling staat van clubs uit Duitsland en Frankrijk, op zoek naar speeltijd. En daarmee valt hij precies in de categorie waar PSV naar zoekt', zo klinkt het.

Ook buitenlandse media hebben de belangstelling van PSV in de linksback bevestigd. Het is op dit moment onduidelijk of de club daadwerkelijk een bod heeft neergelegd zoals Eurosport meldde. Het medium gaf ook aan dat Fenerbahçe interesse heeft in Rodríguez, maar dat de Turkse club vanwege het financiële plaatje rekening moet houden met de regels inzake Financial Fair Play.

Rodríguez ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast bij de Italiaanse club. De 27-jarige vleugelverdediger kwam in de zomer van 2017 over van VfL Wolfsburg en kwam veelvuldig in actie in zijn eerste seizoenen bij AC Milan. Deze voetbaljaargang loopt het echter minder voorspoedig voor de back, die volgens Italiaanse media mag vertrekken bij i Rossoneri.