‘Ik denk er niet aan om te vertrekken, het gaat om Ajax, een erg grote club’

Razvan Marin maakte afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro de overstap van Standard Luik naar Ajax en kreeg in zijn beginperiode in Amsterdam ook geregeld speeltijd van trainer Erik ten Hag. Enkele maanden later is de situatie geheel anders, want de middenvelder is doorgaans bankzitter bij de koploper in de Eredivisie. Marin is naar eigen zeggen in de moeilijkste fase van zijn nog prille loopbaan aanbeland.

Marin begon nog wel met veel enthousiasme aan zijn Nederlandse avontuur. "Toen ik naar Ajax kwam om mijn contract te ondertekenen en een rondleiding kreeg door het stadion, was ik meteen enthousiast", zegt de jonge Ajacied in gesprek met het Roemeense medium Fanatik. "Ajax had een geweldig seizoen achter de rug en is een van de grootste clubs ter wereld. We dachten eigenlijk niet aan andere clubs, Ajax was ook de eerste club die concreet was."

Een halfjaar later is het optimisme van Marin grotendeels verdwenen, nu Ten Hag op het middenveld voor andere spelers kiest. Een loodzware periode is aangebroken, zo geeft de Roemeen ruiterlijk toe. "Dit moment is de moeilijkste en tevens meest gevoelige voor mij", vervolgt Marin. "Ik kom niet veel aan spelen toe en als je niet veel speelt, dan ben je ook niet gelukkig. Er komen nu veel gedachten bij elkaar, maar ik probeer desondanks om positief te blijven en gewoon mijn werk te doen."

Marin heeft ondanks zijn status als reservespeler geduld. Een tussentijds vertrek bij Ajax is vooralsnog geen optie. "Ik denk er niet aan om al zo snel te vertrekken. Het gaat om Ajax, een erg grote club waar veel concurrentie is. Elk moment kan een speler doorbreken vanuit de jeugdopleiding. Ik heb geen haast en probeer geduldig te blijven. Ik speelde de eerste zeven of acht wedstrijden, maar er waren andere verwachtingen van mij. Momenteel kan ik alleen maar wachten op mijn kans." De verbintenis van Marin in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2024.