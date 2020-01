BILD: Aanstaande transfer zorgt voor ergernis bij Bayern München

De aanstaande overgang van Alexander Nübel naar Bayern München zorgt nu al voor de nodige commotie, zo weet BILD te melden. De Duitse boulevardkrant kwam net voor de Kerstdagen met het nieuws dat de 23-jarige doelman na afloop van dit seizoen transfervrij overkomt van Schalke 04 en dat de overgang gevolgen zal hebben voor Manuel Neuer, al sinds jaar en dag de onbetwiste nummer een bij Bayern.

BILD komt donderdag met de onthulling dat Neuer na afloop van de eerste seizoenshelft in de Bundesliga een pittig gesprek heeft gevoerd met technisch directeur Hasan Salihamidzic over de komst van Nübel naar de Allianz Arena. Naar verluidt zou de Bayern-bestuurder toen hebben aangegeven dat Neuer volgend seizoen in minstens vijftien duels zijn plaats moet afstaan aan Nübel, iets dat tegen het zere been is van de international van Duitsland. Hij wil elke wedstrijd van Bayern spelen, zelfs in vriendschappelijk verband. Bayern wil overigens tegenover BILD niet reageren op de kwestie rondom de keepers.

Nübel verkiest volgens BILD een vijfjarig contract bij Bayern boven een verbintenis met dezelfde looptijd bij Schalke. De jonge sluitpost zou in Gelsenkirchen een jaarsalaris van ruim vijf miljoen euro tegemoet kunnen zien, exclusief bonussen. Daarnaast zou er sprake zijn van een ontsnappingsclausule, die in 2021 in werking treedt. Bij Schalke baalt men van de keuze van Nübel om na deze jaargang te vertrekken. "Na alle discussies met Alexander Nübel en zijn adviseur in de afgelopen maanden zijn we niet verrast over zijn beslissing. Die respecteren we natuurlijk, maar we hoeven zijn beslissing niet te begrijpen", zo liet sportief directeur Jochen Schneider onlangs weten op de website van zijn werkgever.

Mocht de deal met Bayern definitief doorgaan, dan volgt Nübel het voorbeeld van Neuer. Laatstgenoemde maakte in 2011 de overstap van Schalke naar der Rekordmeister, nadat hij had besloten zijn contract in de Veltins Arena niet te verlengen. Bayern kocht zijn contract bij Schalke vervolgens af en met de transfer was uiteindelijk een bedrag van circa twintig miljoen euro gemoeid. De verbintenis van de 33-jarige Neuer bij de regerend kampioen uit Duitsland loopt door tot medio 2023.