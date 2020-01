Van Persie nijdig: ‘Dit is niet het moment om te glimlachen’

Robin van Persie is verbaasd over de houding van Ole Gunnar Solskjaer na afloop van de nederlaag van Manchester United tegen Arsenal. The Red Devils verloren woensdagavond met 2-0 op bezoek bij de Londenaren, waardoor het gat met nummer vier Chelsea vijf punten blijft. Van Persie is na afloop kritisch op de gelatenheid bij de manager van United.

"Als ik naar Ole luister, is hij zo te horen een hele aardige gast", begint de oud-spits van zowel Arsenal als United zijn analyse bij BT Sport. De Nederlander is echter vooral kritisch. "Ik wil dat hij af en toe gemener zou zijn. Wees gewoon boos. Ik zie hem nu gewoon glimlachen na een wedstrijd als deze. Dit is niet het moment om te glimlachen."

Van Persie stelt dat spelers soms bang moeten zijn voor hun manager, aangezien ze dan beter gaan voetballen. "Je moet een beetje angst hebben voor je coach. Ja, je moet ten eerste een goed strijdplan hebben, maar je moet ook dat beetje angst hebben", aldus Van Persie, die aangeeft dat spelers dan waarschijnlijk meer inzet zullen tonen.

"Als die angst er is, weet je als speler dat als je die loopacties niet maakt en je die ballen niet speelt, je gestraft gaat worden. Dan zal je de volgende wedstrijd niet spelen", aldus de oud-international, die toegeeft dat hij momenteel weinig vrees ziet bij de spelers van the Mancunians. "Dat mist er blijkbaar. Zoals het er nu op lijkt wel, inderdaad."