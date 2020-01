Eredivisie op trainingskamp: waar gaan de clubs heen en tegen wie spelen ze?

Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft gaan zestien van de achttien Eredivisie-clubs in januari op trainingskamp in het buitenland. Spanje is ook dit jaar de populairste bestemming, terwijl ook Turkije, Qatar en Portugal worden bezocht. Een overzicht van alle trainingskampen en oefenwedstrijden van de clubs uit de Eredivisie.

ADO Den Haag

4 - 10 januari, Fuengirola (Spanje)

6 januari: ADO Den Haag - Noordwijk

9 januari: ADO Den Haag - TSG Hoffenheim

Ajax

4 - 12 januari, Doha (Qatar)

11 januari: Ajax - Club Brugge (Bel)

AZ

5 - 11 januari, Oliva (Spanje)

10 januari: AZ - KV Mechelen (Bel)

FC Emmen

3 - 10 januari, Estepona (Spanje)

7 januari: FC Emmen - FSV Mainz 05 (Dui)

FC Groningen

8 - 11 januari, Horst

8 januari: FC Groningen - SV Rödinghausen (Dui)

11 januari: FC Groningen - Rot-Weiss Essen (Dui)

FC Twente

4 - 10 januari, Benahavis (Spanje)

7 januari: FC Twente - Fortuna Düsseldorf (Dui)

9 januari: FC Twente - Excelsior Moeskroen (Bel)

FC Utrecht

4 - 11 januari, La Manga (Spanje)

10 januari: FC Utrecht - Bayer Leverkusen (Dui)

Feyenoord

6 - 11 januari, Marbella (Spanje)

8 januari: Feyenoord - TSG Hoffenheim (Dui)

11 januari: Feyenoord - Borussia Dortmund (Dui)

Fortuna Sittard

5 - 12 januari, Belek (Turkije)

9 januari: Fortuna Sittard - Istanbul Basaksehir (Tur)

Heracles Almelo

4 - 10 januari, Cádiz (Spanje)

7 januari: Heracles Almelo - Borussia Mönchengladbach (Dui)

9 januari: Heracles Almelo - FC Sion (Zwi)

PEC Zwolle

5 - 11 januari, Mijas (Spanje)

10 januari: PEC Zwolle – Standard Luik (Bel)

PSV

4 - 12 januari, Doha (Qatar)

9 januari: PSV - Club Brugge (Bel)

11 januari: PSV - KAS Eupen (Bel)

RKC Waalwijk

6 - 10 januari, Ferreiras (Portugal)

8 januari: RKC Waalwijk - Servette (Zwi)

Sparta Rotterdam

4 - 11 januari, Murcia (Spanje)

10 januari: Sparta Rotterdam - Waasland-Beveren (Bel)

SC Heerenveen

4 - 11 januari, Girona (Spanje)

Oefenwedstrijden nog niet bekend.

Vitesse

3 - 12 januari, Alcantarilha (Portugal)

7 januari: Vitesse - Servette (Zwi)

11 januari: MSV Duisburg (Dui)

VVV-Venlo

Geen trainingskamp.

8 januari: VVV-Venlo - KV Kortrijk (Bel)

Willem II

4 - 11 januari, Marbella (Spanje)

Oefenwedstrijden nog niet bekend.

Ontbreekt er een oefenwedstrijd in het overzicht? Laat het ons weten door hieronder te reageren!