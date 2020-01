‘Man van 35 miljoen’ meldt zich bij Juventus voor medische keuring

Dejan Kulusevski is donderdagochtend in Turijn gearriveerd voor de medische keuring bij Juventus. Verschillende Italiaanse media publiceren foto’s en video’s waarop te zien is hoe de negentienjarige Zweedse vleugelaanvaller zich bij het medische centrum J-Medical bij het Allianz Stadium meldt. De overstap van Kulusevski naar Juventus hing al een tijdje in de lucht.

Verschillende Italiaanse media maakten eerder deze week al melding van een akkoord tussen Juventus en Atalanta. La Vecchia Signora telt naar verluidt een bedrag van 35 miljoen euro, exclusief variabele bonussen, neer om Kulusevski over te nemen van Atalanta. De enkelvoudig Zweeds international, die Macedonische roots heeft, werd dit seizoen door la Dea verhuurd aan Parma, waar hij zich in de kijker speelde bij verschillende Europese topclubs.

#Kulusevski subito disponibile coi tifosi della #Juve presenti al J Medical per i primi selfie con lo svedese. Ora le visite mediche pic.twitter.com/ouD6gaa0hy — calciomercato.com (@cmdotcom) January 2, 2020

Namens Parma was Kulusevski in negentien optredens goed voor vier doelpunten en zeven assists. Ook verschillende Premier League-clubs en Paris Saint-Germain zouden in de markt zijn geweest voor de jonge Zweed, maar zijn keuze viel uiteindelijk op een langer verblijf in de Serie A. Atalanta haalde Kulusevski in 2016 weg bij het Zweedse IF Brommapojkarna en uiteindelijk speelde hij drie wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit Bergamo, die een forse winst maakt op de buitenspeler.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Kulusevski wel het seizoen bij Parma zal afmaken. Indien de medische keuring geen problemen aan het licht brengt, zet hij volgens de berichten uit Italië zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Kulusevski gaat in Turijn een bedrag van drie miljoen per jaar verdienen, terwijl Atalanta nog acht tot vijftien miljoen aan bonussen kan binnenhalen.