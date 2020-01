RB Leipzig en AS Monaco naderen transfer van minimaal 20 miljoen euro

RB Leipzig staat op het punt om Benjamin Henrichs terug naar Duitsland te halen. De koploper van de Bundesliga en de 22-jarige vleugelverdediger zouden het al eens zijn over een meerjarige verbintenis, maar de clubs hebben onderling nog geen overeenstemming over de transfersom bereikt, zo erkent sportief directeur Markus Krösche.

“Hij heeft een doorlopend contract met AS Monaco. De club heeft op dit moment een andere gedachtegang omtrent de voetballer dan wij”, reageert de sportbestuurder van die Rote Bullen. De Duitse krant schrijft donderdag dat AS Monaco groen licht geeft voor een transfer indien men met 25 miljoen euro over de brug komt. De Bundesliga-club wil daar niet aan voldoen en gaat naar verluidt niet verder dan 20 miljoen euro.

“Het kan nog wat duren”, verklaart Krösche. “In principe proberen wij alle transfers zo snel mogelijk af te ronden, zodat de voetballers in kwestie snel aan de spelersgroep kunnen worden toegevoegd en de trainer met hen kan werken.” Henrichs kan op diverse posities worden ingezet. “Benny kan op links en rechts spelen, en als zes. Hij zou voor meer flexibiliteit in ons spel zorgen. Maar we hebben hem nog lang niet en daarom is het op dit moment onnodig om daarover te praten.”

Henrichs maakte anderhalf jaar geleden, na 61 duels voor Bayer Leverkusen, de overstap naar AS Monaco. Destijds had ook Bayern München interesse, maar de verdediger vond het nog te vroeg voor een overstap naar de Allianz Arena. Volgens BILD zag Henrichs ook nu weer niets in een overstap naar het wederom geïnteresseerde Bayern, daar de Beierse topclub alleen concreet wilde worden als hij de komende zes maanden elders op huurbasis aan de slag zou gaan.