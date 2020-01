‘Erling Braut Haaland had aanvankelijk zinnen gezet op transfer naar Ajax’

Erling Braut Haaland had een jaar geleden zijn zinnen gezet op een transfer naar Ajax, zo weet La Dernière Heure te melden. Molde FK bood de nu negentienjarige spits bij verschillende clubs aan en hanteerde met vijf miljoen euro een behoorlijke transfersom. Doordat Red Bull Salzburg bereid was om aan de vraagprijs te voldoen en Haaland sportief perspectief zag, verliet hij Noorwegen uiteindelijk voor de Oostenrijkse club.

Aanvankelijk wilde Haaland Noorwegen naar verluidt graag verlaten voor de Eredivisie en Ajax in het bijzonder. Red Bull Salzburg overtuigde de spits echter met hun sportieve project en hadden bovendien geen probleem met de vijf miljoen die Molde FK op dat moment vroeg, in tegenstelling tot veel andere clubs. Haaland werd ook aangeboden bij verschillende Belgische clubs, onder wie Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk, maar zij schrokken van de vraagprijs voor de spits die op dat moment nog erg jong was en pas anderhalf jaar ervaring had in het profvoetbal.

Haaland zette begin 2019 zijn handtekening onder een contract bij Red Bull Salzburg, dat uiteindelijk maar een jaar van zijn diensten gebruik heeft kunnen maken. Met totaal 29 doelpunten in 27 wedstrijden speelde de jonge spits zich in de kijker, waardoor er afgelopen tijd een transferstrijd rond hem losbarstte. Borussia Dortmund troefde onder meer RB Leipzig, Manchester United, en Juventus af. Vooral de stap naar RB Leipzig leek door de nauwe banden met Red Bull Salzburg voor de hand te liggen.

“In situaties waar ook internationale topclubs meebieden kan het zijn dat wij niet kunnen meekomen. We hebben het maximale geboden en alles eraan gedaan om hem te overtuigen. Maar wij hebben ook budgetten en een limiet”, legt Markus Krösche, sportief directeur van RB Leipzig, het mislopen van Haaland uit in gesprek met BILD. “Het is ook belangrijk om een bepaalde salarisstructuur in stand te houden.”

RB Leipzig kon Haaland tevens geen basisplaats verzekeren. “Met Timo Werner, Yussuf Poulsen, Matheus Cunha en Patrik Schick bestaat er de nodige concurrentie, Haaland had met hen moeten strijden om een plaats. Andere clubs hebben misschien meer plaats in de voorhoede”, stelt Krösche. Bovendien wilde Haaland volgens hem per se in januari al een transfer maken. “Dat maakte de situatie voor ons totaal anders. Uiteindelijk belde zijn zaakwaarnemer Mino Raiola mij op om te vertellen dat Erling voor een andere club gekozen had.”