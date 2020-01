Ajax ‘vreest op financiële limieten te gaan botsen’ door Italiaanse concurrentie

In navolging van de Daily Telegraph meldt ook Het Laatste Nieuws dat Ajax in de markt is voor Jan Vertonghen. De 32-jarige verdediger is bij Tottenham Hotspur in het bezit van een aflopende verbintenis en mag sinds woensdag onderhandelen met andere clubs. De Belgische krant voorspelt echter dat Ajax in de strijd om Vertonghen ‘op zijn financiële limieten dreigt te gaan botsen’.

De kans lijkt klein dat Vertonghen alsnog zijn contract bij Tottenham Hotspur gaat verlengen. The Spurs zouden graag met de verdediger verder gaan, maar de contractonderhandelingen zitten in het ‘slop’ en akkoord blijft voorlopig uit. Dat de Engelse club en de Belgische verdediger het maar niet eens worden over een langere verbintenis, is volgens manager José Mourinho de schuld van de zaakwaarnemers van Vertonghen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou de lijnen met voormalig spelers van Ajax kort houden, zonder direct concreet te worden. Er bestaat zodoende contact en de Amsterdammers denken er volgens de Belgische krant over om Vertonghen terug te halen. Ajax vreest in de jacht op de verdediger echter op ‘zijn financiële limieten te gaan botsen’ en er bestaat tevens de nodige concurrentie.

Napoli werd eerder al genoemd als geïnteresseerde, maar Internazionale zou Vertonghen ook op het lijstje hebben staan. Omdat het contract van de verdediger afloopt, mag hij vanaf januari met andere clubs onderhandelen over een dienstverband vanaf komende zomer. Er lijkt na acht jaar een einde te gaan komen aan de periode van Vertonghen bij Tottenham Hotspur. The Spurs haalden de verdediger in 2012 weg bij Ajax, dat destijds 12,5 miljoen euro ontving.