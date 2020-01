Solskjaer komt in Londen opnieuw met slecht nieuws over Paul Pogba

Paul Pogba was woensdag opnieuw een opvallende afwezige in de wedstrijdselectie van Manchester United voor het competitieduel met Arsenal. Na de 2-0 nederlaag in het Emirates Stadium ging Ole Gunnar Solskjaer dieper in op de absentie van de middenvelder, die deze voetbaljaargang in alle competities slechts acht keer binnen de lijnen kwam.

Een enkelblessure uit de wedstrijd tegen Southampton op 30 augustus blijft Pogba parten spelen. Het is de tweede keer dit seizoen dat de comeback van de Frans international mislukt en een operatie lijkt hem nog langer aan de kant te zullen houden. “Drie of vier weken, ik weet het niet”, vertelde de Noor na afloop, in gesprek met Engelse media.

Solskjaer was vaag over de fysieke toestand van Pogba en suggereerde dat ‘de omgeving’ van de middenvelder hem van advies had voorzien. “Zijn mensen hebben hem geadviseerd om een operatie te ondergaan en dat gaat hij waarschijnlijk doen”, vervolgde de manager van Manchester United. “Hij heeft scans ondergaan en het is niks ernstigs.”

“Het is iets waarnaar gekeken moet worden en zo snel mogelijk moet worden opgelost. Mensen op de club hebben er ook naar gekeken en daar hebben we ook advies van gekregen.” Pogba zat bij de wedstrijdselecties voor de duels met Watford en Newcastle United en viel beide keren in, maar ontbrak vervolgens zowel tegen Burnley als Arsenal.

Pogba wordt al bijna een jaar met een vertrek bij Manchester United in verband gebracht. Enkele uren voor het duel met Arsenal publiceerde hij een cryptische boodschap op Instagram met ‘best way tot start 2020’ als captain, vergezeld van een video in een luxueuze auto. Zaakwaarnemer Mino Raiola haalde eerder deze week uit door aan te geven dat hij geen spelers meer bij Manchester United zal onderbrengen zolang de status van de club niet verandert. “Ze zouden zelfs Diego Maradona, Pelé en Paolo Maldini ruïneren.”