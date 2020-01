Van Persie staat perplex na Arsenal - Man United: ‘Hoe is het mogelijk?’

Mikel Arteta pakte woensdagavond zijn eerste overwinning als manager van Arsenal. De Londenaren waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Manchester United, vooral dankzij de sterke eerste helft van the Gunners. Oud-spits Robin van Persie ziet dat de overwinning belangrijk was voor Arsenal en met name voor de Spaanse coach.

"Je kan het nu zien. Iedereen is blij voor de coach, voor Mikel Arteta. Vandaag hebben ze als een team gespeeld, zowel zonder als met bal. Ze hebben veel kwaliteit laten zien", stelt Van Persie als analist bij BT Sport vast. Rio Ferdinand is het met de Nederlander eens. De Engelse oud-verdediger ziet meer structuur bij Arsenal na de komst van Arteta.

"Vandaag zagen we discipline. Er is structuur, er is zelfvertrouwen. Arsenal was sneller, sterker, agressiever dan United", aldus Ferdinand. Van Persie vindt het toch een gekke ontwikkeling. "Hoe is het mogelijk? Hetzelfde team met dezelfde spelers en dan met zoveel kwaliteit spelen, zeker in vergelijking met enkele maanden en zelfs enkele weken geleden..."

"Nieuwe ideeën", antwoordt Ferdinand, die spreekt van een frisse wind. "Misschien hadden ze een gebrek aan geloof in de tactiek en methodes van de vorige manager (Unai Emery, red.). We weten zelf hoe het is onder verschillende managers en dat je soms denkt: ik geloof niet in hem. En nu? Ik heb Mesut Özil in achttien maanden niet zo zien glimlachen. Dat vertelt je een heel verhaal."