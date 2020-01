Arsenal pijnigt Man United en boekt eerste zege onder Arteta

Arsenal heeft Manchester United woensdagavond een pijnlijke 2-0 nederlaag toegebracht. De formatie van manager Mikel Arteta was met name in de eerste helft oppermachtig ten opzichte van the Red Devils, die af en toe van het kastje naar de muur werden gestuurd. De Londenaren klimmen met de zege naar de tiende plek in de Premier League, terwijl Ole Gunnar Solskjaer met zijn ploeg op de vijfde plek blijft steken, met vijf punten achterstand op nummer vier Chelsea.

In een enerverende openingsfase was het Arsenal dat de voorsprong pakte. Sead Kolasinac kon aan de linkerkant vrij opstomen en mocht na een combinatie een voorzet produceren. De bal belandde uiteindelijk voor de voeten van Nicolás Pépé, die met een tegendraads schot de 1-0 maakte. Arsenal kwam na de openingstreffer ijzersterk voor de dag, terwijl de spelers van United schutterden. De Londenaren hadden meerdere mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden, maar het vizier stond bij menig Arsenal-speler niet op scherp.

In minuut 38 leek Pépé dicht bij zijn tweede goal van de avond na een slechte trap van David de Gea, maar de aanvaller raakte met zijn poging de paal. Toch ging Arsenal met een 2-0 tussenstand rusten, want Sokratis Papastathopoulos kon van dichtbij raak knallen. Een hoekschop werd bij de eerste paal verlengd richting De Gea, die de bal slechts kon pareren. De Griekse verdediger was er vervolgens als de kippen bij om de afvallende bal tegen de touwen te werken: 2-0. Harry Maguire hoopte voor rust nog de aansluitingstreffer te maken, maar de verdediger kopte recht op Bernd Leno af.

United wist dat het in de tweede helft uit een ander vaatje moest tappen, maar kon ook na de thee weinig klaarspelen. Hoewel de uitploeg steeds gevaarlijker werd en het doel van Leno naderde, hoefde de Duitse doelman niet vaak in actie te komen. Arsenal loerde op de counter, maar kwam ook niet tot uitgespeelde kansen. Arsenal speelde het duel professioneel uit en mocht na negentig minuten spelen juichen om de eerste zege van Arteta als coach van the Gunners.