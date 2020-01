Van Persie is stomverbaasd over ‘mysterie’ en doet vurige oproep

Manchester United speelt woensdagavond zonder Paul Pogba tegen Arsenal. De middenvelder is volgens manager Ole Gunnar Solskjaer geblesseerd en zal enkele weken niet van de partij zijn, zo verzekerde de Noorse coach vlak voor de aftrap van de kraker. Robin van Persie en Rio Ferdinand verbazen zich over de gang van zaken inzake de Fransman.

Pogba speelde wel mee tijdens de 4-1 zege van the Mancunians tegen Newcastle United, maar was enkele dagen later tegen Burnley (0-2 zege) afwezig omdat hij zogenaamd rust moest krijgen. Nu blijkt Pogba volgens Solskjaer geblesseerd en is de spelmaker enige tijd uit de roulatie, maar Van Persie kan de perikelen rond de middenvelder slecht verteren.

Solskjaer: 'Paul Pogba is de beste all-round middenvelder ter wereld'

"Het is een mysterie. Dit zijn halve antwoorden, er is sprake van een grijs gebied", zegt de oud-spits van zowel Arsenal als United als analist bij BT Sport. "Het is belangrijk dat Pogba zelf naar buiten treedt en vertelt wat hij voelt (in zijn hart, red.). Wil hij wel blijven of wil hij weg?", aldus Van Persie, die doelt op de transferperikelen rond de middenvelder en de recente uitlatingen van zaakwaarnemer Mino Raiola.

Ook Ferdinand wijst naar Raiola. "Als ik iemand was die Pogba van advies zou kunnen voorzien, zou ik zeggen: spreek je uit, jij bepaalt zelf wat er gebeurt. Jouw stem wordt dan als beste gehoord. Zorg ervoor dat je agent zijn mond houdt. Jij praat en schept duidelijkheid, waardoor de fans, jouw teamgenoten, de club en de manager weten waar jij staat", besluit de oud-verdediger.