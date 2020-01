Man City dankt Gabriel Jesus; Haller scoort prachtig bij rentree Moyes

Manchester City is met een overwinning begonnen aan het nieuwe kalenderjaar in de Premier League. In eigen huis won het team van Josep Guardiola woensdagavond met 2-1 van Everton. Tegelijkertijd beleefde David Moyes een heerlijke rentree als manager van West Ham United: the Hammers maakten op eigen veld gehakt van Bournemouth (4-0), mede door een fraaie omhaal van Sébastien Haller. Het Norwich City van Tim Krul gaf in de slotfase twee zeer dure punten uit handen tegen Crystal Palace (1-1).

Manchester City - Everton 2-1

Everton won zijn eerste twee wedstrijden onder leiding van Carlo Ancelotti en was dan ook met enig vertrouwen afgereisd naar het Etihad Stadium. The Toffees verweerden zich kranig en wisten de rust te halen zonder kleerscheuren. Manchester City was weliswaar de bovenliggende partij in de eerste helft, maar slaagde er niet in een opening te vinden in de defensie van Everton. Een doelpunt van Phil Foden werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl Riyad Mahrez uit een lastige hoek op de vuisten van Jordan Pickford schoot.

Na de onderbreking tapte Manchester City uit een ander vaatje en nam het razendsnel afstand van Everton. Gabriel Jesus opende in de 51ste minuut de score met een fraaie uithaal in de bovenhoek en zeven minuten later bracht de Braziliaanse spits ook de 2-0 op het scorebord, door na voorbereidend werk van Kevin De Bruyne, Foden en Mahrez raak te schieten in de korte hoek. De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar Everton wist de spanning twintig minuten voor tijd toch weer terug te brengen via Richarlison, die bij de tweede paal scoorde na een lage voorzet van Theo Walcott. Manchester City hield in de slotfase echter betrekkelijk eenvoudig stand en heeft de achterstand op de nummer twee Leicester City door de zege weer verkleind tot één punt.

West Ham United - Bournemouth 4-0

Moyes kende een succesvolle rentree bij West Ham United. De opvolger van Manuel Pellegrini zag dat zijn ploeg bij rust al op een riante 3-0 voorsprong stond. Mark Noble was de grote man aan de kant van West Ham door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen: een afstandsschot die van richting was veranderd en een strafschop. Tussendoor was Haller nog verantwoordelijk voor een goal met een succesvolle halve omhaal. Bournemouth, dat zonder de geblesseerde Nathan Aké speelde, had niets in te brengen in Londen. Halverwege de tweede helft verzorgde Felipe Anderson het slotakkoord door een prachtige pass van achteruit te bekronen met een doelpunt: 4-0.

Norwich City - Crystal Palace 1-1

De formatie van manager Daniel Farke, met Tim Krul onder de lat, kende in eigen huis een bliksemstart en stond al na vier minuten op voorsprong. Na een mooie combinatie met Todd Cantwell loste Emiliano Buendia een schot in het strafschopgebied dat half gekraakt werd. De bal kwam bij Cantwell terecht en de Engelsman bracht zijn ploeg van dichtbij de voorsprong: 1-0. Crystal Palace ging op zoek naar de gelijkmaker, maar onder anderen basisklant Jaïro Riedewald kon ondanks goede mogelijkheden niet tot scoren komen. Pas in de slotfase kwamen de bezoekers langszij. Conor Wickham was alert bij een strakke voorzet van Wilfried Zaha en tikte de 1-1 tegen de touwen.