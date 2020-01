Van Halst kan walging niet onderdrukken: ‘Wie ben jij om dat te zeggen?!’

Tottenham Hotspur verloor woensdag met 1-0 van Southampton, waardoor de ploeg van José Mourinho een slechte start van 2020 kende. Tijdens het Premier League-deel kreeg de Portugese manager een gele kaart door zich te melden bij de bank van Southampton om zogenaamd de tactiek af te kijken. Mourinho noemde de persoon op de bank een idioot, tot woede van Jan van Halst.

Mourinho probeerde mee te kijken op een blad dat één van de assistent-trainers van Southampton op zijn schoot had liggen. Scheidsrechter Mike Dean gaf de trainer een gele kaart voor de actie. "De gele kaart is terecht, want ik was bot. Maar ik was bot tegen een idioot", aldus Mourinho na afloop. Van Halst vindt het gedrag van de manager van Tottenham zeer opmerkelijk.

"Ik word helemaal gek van die man", begint de analist bij Ziggo Sport. "Ik hou van inhoudelijk voetbal en daar presteert hij niets in. Veel te weinig. Al jaren niet, bij Manchester United ook al niet. Nu zie je ook geen verandering. Sterker nog, het wordt alleen maar minder. Slechts één keer een opleving toen hij begon", aldus de oud-middenvelder, die praat van 'aandachttrekkerij' van de coach. Van Halst vindt de uitspatting van Mourinho onbeschoft.

"Wie ben jij om dat te zeggen?! Ik vind het echt heel kinderachtig gedrag. Ik kan me daar vreselijk over opwinden. De leiding van de club, zoals voorzitter Daniel Levy, zou moeten zeggen tegen MourinhoL zou jij je niet concentreren om het voetbal beter te maken? Het is crisis bij die club! Ik stoor me aan dit gedrag. Daarom heb ik ook grote vraagtekens bij het aanstellen van Mourinho bij deze club. Dan krijg je alleen maar dit soort fratsen", besluit de oud-prof.