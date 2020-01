Mourinho klapt uit de school na gele kaart: ‘Ik was bot tegen een idioot’

Tottenham Hotspur begon woensdag met een 0-1 nederlaag op bezoek bij laagvlieger Southampton teleurstellend aan het nieuwe kalenderjaar in de Premier League. José Mourinho was in de slotfase van de wedstrijd betrokken bij een curieus moment: de manager van the Spurs kreeg een gele kaart, nadat hij voor consternatie had gezorgd bij de reservebank van Southampton.

Mourinho baarde in de slotfase van het duel opzien door zich te melden bij de reservebank van Southampton. De Portugees probeerde mee te kijken op een blad dat één van de assistent-trainers van de thuisploeg op zijn schoot had liggen. Op het blad stond vermoedelijk de tactiek van Southampton, dat op dat moment al de eindstand op het scorebord had gezet door een doelpunt in de eerste helft van Danny Ings.

Mourinho accepteerde de gele kaart van scheidsrechter Mike Dean zonder morren. "De gele kaart is terecht, want ik was bot. Maar ik was bot tegen een idioot", laat de oefenmeester van Tottenham na afloop in niet mis te verstane woorden optekenen door diverse Engelse media. Mourinho doelt daarbij naar alle waarschijnlijkheid op de assistent-trainer van Southampton waarvan hij de tactiek probeerde te ontfutselen, maar treedt verder niet in detail.

De teleurstelling was na afloop goed zichtbaar bij Mourinho. "Het was een vreemde wedstrijd. We kwamen verdedigend niet in de problemen, want Southampton creëerde niet veel. Het resultaat is echter slecht en daarmee trekken we de lijn van vorig jaar door", vervolgt Mourinho, refererend aan het puntverlies dat Tottenham enkele dagen geleden, vlak voor de jaarwisseling, al leed in het uitduel met hekkensluiter Norwich City (2-2).

Mourinho erkent dat Tottenham op vreemde bodem worstelt met zijn vorm: de vijftien uitwedstrijden dit seizoen in alle competities leverden slechts drie zeges op. "Het is voor deze club al twaalf maanden erg lastig om in uitwedstrijden resultaat neer te zetten." Mourinho laat tot slot weten dat het geblesseerd uitvallen van recordaankoop Tanguy Ndombele in de eerste helft hem niet lekker zit. "Ik weet niet wat het is, volgens mij is het al zijn tiende blessure dit seizoen. Het geeft hem geen continuïteit."