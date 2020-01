Mario Balotelli op Oudejaarsnacht betrokken bij auto-ongeluk

Mario Balotelli was afgelopen nacht betrokken bij een auto-ongeluk. De spits zat op de bijrijdersstoel in zijn Fiat 500 Abarth toen zijn vriend in het noorden van Brescia tegen een hek van een bakkerij inreed. De auto en het hek zijn beschadigd, maar Balotelli en zijn vriend zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, zo klinkt het.

Balotelli vierde Oudjaarsavond in een nachtclub in Brescia. De spits van Brescia maakte er volgens Corriere della Serra een lange nacht van. Om vijf uur in de ochtend reden Balotelli en zijn vriend richting het huis van de aanvaller. Op een gegeven moment verloor de vriend van Balotelli de macht over het stuur, waarna de auto tegen het hek belandde.

De crash vond slechts enkele honderden meters van de woning van Balotelli plaats. De 29-jarige spits liet de auto staan en besloot lopend huiswaarts te keren. Even later werd de auto van Balotelli weggesleept. Balotelli neemt het komende zondagmiddag, na een korte pauze in de Serie A, met zijn werkgever op tegen Lazio.