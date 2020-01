Tottenham levert wanprestatie; blessure na blessure op nieuwjaarsdag

Tottenham Hotspur heeft woensdag op nieuwjaarsdag een zeer pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij degradatiekandidaat Southampton ging het elftal van manager José Mourinho roemloos ten onder: 1-0. The Spurs blijven door het verlies op de zesde plaats in de Premier League steken. Tegelijkertijd won Leicester City met ruime cijfers bij Newcastle United, dat vanaf de 51ste minuut met tien man speelde. Newcastle kon niet meer wisselen nadat het liefst vier spelers was verloren met blessures, waaronder Jetro Willems. Leicester verstevigt zijn tweede plek op de ranglijst dankzij de zege.

Southampton - Tottenham Hotspur 1-0

Tottenham begon met een vroege schietkans voor Harry Kane nog wel prima aan de wedstrijd, maar al snel liet Southampton zijn tanden zien. Eerst werd een schuiver van Nathan Redmond met moeite gepareerd door Paulo Gazzaniga en in de zeventiende minuut bracht Danny Ings the Saints alsnog op voorsprong. Ings werd in de diepte gevonden door Jack Stephens en stuurde vervolgens Toby Alderweireld fraai het bos in, alvorens hij succesvol afdrukte voor de 1-0. Tottenham wist de schade voor rust niet meer te repareren en moest in de eerste helft nog een extra tegenvaller incasseren, doordat Tanguy Ndombele geblesseerd uitviel.

Aan het begin van de tweede helft leek Tottenham zeer goed weg te komen, nadat Alderweireld de bal in de zestien op zijn hand had gekregen. Arbiter Mike Dean raadpleegde de videoscheidrechter (VAR) en besloot vervolgens de wedstrijd voort te zetten, zonder strafschop. Het bezoek uit Londen bleef zo in de wedstrijd, maar wist daarna nauwelijks kansen te creëren. Een kwartier voor tijd dacht Kane the Spurs alsnog op gelijke hoogte te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het betekende direct zijn laatste actie van de wedstrijd, want Kane liep bij het moment een hamstringblessure op. Tottenham wist geen gelijkmaker meer te produceren en leed zo voor de derde keer in vier competitieduels puntverlies. In de slotfase wist Mourinho de aandacht nog op zich gevestigd: hij kreeg een gele kaart, vanwege spieken bij de bank van Southampton.

Newcastle United - Leicester City 0-3

Ayoze Pérez deed zijn oude werkgever pijn in de 36ste minuut. De aanvaller koos de juiste positie in het strafschopgebied van Newcastle, werd tijdig aangespeeld door Florian Lejeune en rondde vervolgens bekwaam af. Slechts drie minuten later was het opnieuw raak voor Leicester. James Maddison liet doelman Martin Dubravka volledig kansloos met een kiezelhard afstandsschot in de rechterbovenhoek. Meer tegenslag volgde voor de thuisclub, met Jetro Willems die kort voor het rustsignaal geblesseerd uitviel. Zes minuten na rust moest Newcastle met tien spelers verder, nadat Fabian Schär een hamstringblessure opliep. Manager Steve Bruce had op dat moment al zijn wissels al gebruikt. Leicester was ook in de tweede helft oppermachtig, met Kelechi Iheanacho en Pérez die na een uur spelen nalieten om de voorsprong van the Foxes te vergroten. De gemiste kansen werden Leicester niet fataal en in de slotfase maakte Hamza Choudhury er nog fraai 0-3 van, waardoor het elftal van manager Brendan Rodgers nog steviger op de tweede plaats staat.

Watford - Wolverhampton Wanderers 2-1

De uitstekende vorm van Watford kwam ook tot uiting in het thuisduel met the Wolves, met een hoofdrol voor Gerard Deulofeu. De aanvaller werd na een halfuur spelen in het strafschopgebied precies op tijd aangespeeld door Ismaïla Sarr en krulde de bal vervolgens in de verre hoek. Vier minuten na rust fungeerde Deulofeu als aangever bij het doelpunt van Abdoulaye Doucouré. Laatstgenoemde knalde de bal onberispelijk in de bovenhoek, al werd zijn inzet wel van richting veranderd. Dit gebeurde ook bij de aansluitingstreffer van Wolverhampton na een uur spelen. Neto tekende met een afstandsschot voor het doelpunt van de bezoekers. Watford speelde de laatste twintig minuten met tien spelers, na de rode kaart voor Christian Kabasele. De verdediger kreeg eerst nog een gele kaart, maar de VAR gaf na een lange check te kennen dat hij een rode kaart verdiende voor het neerhalen van de doorgebroken Jota. Laatstgenoemde werd namelijk een scoringskans ontnomen. Watford hield evenwel stand in de slotfase en pakt drie zeer belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud.