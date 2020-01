Youri Mulder kraakt Jetro Willems na aandeel bij werelddoelpunt Maddison

Jetro Willems kende woensdag een ongelukkige middag met Newcastle United. De Nederlandse verdediger begon in de basis in de thuiswedstrijd tegen Leicester City, maar moest de strijd in de slotfase van de eerste helft staken met ogenschijnlijk een spierblessure. Bovendien zag Willems er niet goed uit bij de 0-2 van Leicester City, zo oordeelt Youri Mulder.

Newcastle United keek halverwege tegen een 0-2 achterstand aan, door doelpunten van Ayoze Pérez en James Maddison. Vooral de treffer van Maddison was fraai: een uithaal van ruim buiten het strafschopgebied belandde in de bovenhoek. Mulder denkt dat Willems het doelpunt van de Engelse middenvelder had kunnen voorkomen, zegt de analist in de rust bij Ziggo Sport.

Willems werd bij de opbouw van Newcastle United op links aangespeeld door Florian Lejeune, waarna de voormalig PSV'er ervoor koos om terug te spelen op zijn ploeggenoot. Lejeune wist zich geen raad met de situatie, waarna de bal via Ricardo Pereira en Pérez bij Maddison kwam. Die kon vervolgens geheel vrijstaand van grote afstand raak schieten. "Hij zit hier een beetje te slapen", zegt Mulder over het aandeel van Willems bij het doelpunt van Maddison.

Youri Mulder legt bij Ziggo Sport uit hoe Jetro Willems het doelpunt van James Maddison had kunnen voorkomen.

Volgens de oud-spits had Willems 'in beweging moeten komen om weer de bal te krijgen', nadat hij de bal had teruggespeeld op Lejeune. "Nou is Newcastle niet een ploeg die van achteruit een tegenstander gek speelt, maar als hij die beweging maakt, dan kan Shelvey (verderop op het veld) misschien aangespeeld worden (door Lejeune, red.). Nu komt Maddison in balbezit en hij knalt die bal er in."

"Er waren nog wel een aantal momenten waarop ik hem niet zo denderend vond spelen, dat moeten we dan ook zeggen", vervolgt Mulder, die desondanks niet uitsluit dat Willems aankomende zomer tot de EK-selectie van het Nederlands elftal zal behoren. "Ik denk dat hij ook wel echt kans maakt om misschien aankomende zomer een rol te spelen bij Koeman. Maar dan moet hij wel uit een ander vaatje gaan tappen dan vandaag."