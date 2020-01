Ajax-fans kunnen binnenkort watertanden: ‘Hij was zo verschrikkelijk goed’

Ronald de Boer gaat in 2020 vooral letten op Myron Boadu. De aanvaller van AZ gaf met veel doelpunten en assists zijn visitekaartje af in 2019, maar de analist van FOX Sports denkt dat de jongeling dit kalenderjaar mogelijk zijn definitieve doorbraak gaat maken, zoals in het shirt van het Nederlands elftal op het EK komende zomer.

"Dé speler die doorkomt, waar we op gaan letten, is Boadu. Die is er eigenlijk al", beseft De Boer voor de camera van de tv-zender. "Nu gaan we helemaal op hem letten, nu Memphis Depay geblesseerd is. We hebben een spits nodig en Donyell Malen is nog niet zeker. Ik ga heel erg op hem letten", aldus de oud-international, die bijval krijgt van Arnold Bruggink.

"Hij is pas achttien, toch? We hebben hem nog niet heel lang in actie gezien. Hij speelt bij AZ in de spits en heeft zijn debuut gemaakt bij Oranje. Ik denk dat hij nog grote stappen gaat maken", aldus Bruggink. Kenneth Perez gaat voor Mohamed Ihattaren. "Hij is zeventien jaar?! Hij kan alleen maar beter en beter worden. Het enige wat ik hoop is dat zijn status hem niet in de war brengt."

"Hij wordt overal geroemd en wordt straks in verband gebracht met grote clubs", zegt de Deen over de middenvelder van PSV. "Dan is het zaak om rustig te blijven en het voetbal te laten spreken.Tot nu toe doet hij dat fantastisch." Hans Kraay junior tipt de zestienjarige Naci Ünüvar van Ajax. "Ik ben helemaal weg van Naci Ünüvar", aldus de oud-voetballer.

"Ik heb hem twee jaar zien spelen bij de Future Cup, hij was toen veertien. Hij was toen zo verschrikkelijk goed! Een beetje vergelijkbaar, zeg ik met veel liefde, respect en een trillende stem, met Abdelhak Nouri. Klein, handig, steekballetjes, buitenkant rechts, kan vals aan de linkerkant spelen, kan op tien spelen, links op het middenveld...", somt Kraay junior op.

De middenvelder heeft zijn debuut voor Jong Ajax al gemaakt, maar de analist verwacht in 2020 meer. "Wat een prachtige voetballer. Ik denk zeker te weten dat hij voor zijn zeventiende in Ajax 1 zijn debuut maakt. Geef hem de bal en je kan met je hele handel twintig meter aansluiten. Je hoeft echt niet bang te zijn: zullen we wel? Geef hem de bal en het voetbal is een feest."