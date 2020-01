‘Ze hebben het dubbele betaald van wat Guus Til eigenlijk waard is’

Guus Til maakte afgelopen zomer voor achttien miljoen euro de overstap van AZ naar Spartak Moskou, al kan de middenvelder bij de Russische topclub niet altijd rekenen op een basisplaats. Vasili Berezutski, die onder Leonid Slutsky bij Vitesse als assistent-trainer fungeerde tot het vertrek van laatstgenoemde vorige maand, houdt echter vertrouwen in Til, die volgens de oud-verdediger in zijn speelstijl iets wegheeft van een Spartak-legende.

"Het is een goede voetballer die in zijn manier van spelen lijkt op Yegor Titov", verwijst Berezutski bij het Russische Match TV naar de oud-middenvelder die tussen 1995 en 2008 voor Spartak uitkwam. De voormalige rechterhand van Slutsky denkt dat Til snel weer regelmatig aan spelen toekomt. "Het is een jonge en getalenteerde speler." Berezutski vindt het transferbedrag dat voor Til is neergelegd wel behoorlijk aan de hoge kant. "Hij is dat geld niet waard. In mijn optiek heeft Spartak het dubbele betaald van wat hij eigenlijk waard is." Til kwam tot dusver tot een doelpunt en twee assists in dertien competitiewedstrijden.

Berezutski laat zich ook uit over het vervolg van zijn trainersloopbaan. Een rol als assistent van Slutsky bij Rubin Kazan zit er wat hem betreft niet in. "We gaan niet met Slutsky mee naar Kazan", bevestigt de oud-international van Rusland. "Ik wacht af tot de zomer, dan kan ik namelijk een prolicentie aanvragen. Het is mijn doel om als hoofdtrainer ergens aan de slag te gaan, dat lijkt me interessanter dan als assistent verdergaan."

Bij Vitesse werkte Berezutski samen met zijn tweelingbroer Aleksei en het is niet ondenkbaar dat het duo op termijn weer samen aan een nieuw project begint. "Dat is zeker mogelijk. Met ons beide in de rol van hoofdtrainer. Eentje die op de voorgrond treedt, en de ander die in de luwte blijft. Dat maakt eigenlijk weinig uit, het is daarnaast ook mogelijk dat we allebei een andere kant opgaan."