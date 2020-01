Alireza Jahanbakhsh doet Chelsea pijn met spectaculair doelpunt

Chelsea heeft woensdag averij opgelopen in zijn eerste wedstrijd van 2020. The Blues leken lange tijd op een overwinning op Brighton & Hove Albion af te koersen, maar in de slotfase ging het toch nog mis voor de manschappen van trainer Frank Lampard. Boosdoener was invaller Alireza Jahanbakhsh, die afgelopen zaterdag zijn eerste Premier League-goal maakte en nu met een spectaculaire omhaal de 1-1 voor zijn rekening nam. Aston Villa deed tegelijkertijd goede zaken in de strijd tegen degradatie door van Burnley te winnen.

Brighton & Hove Albion - Chelsea 1-1

Davy Pröpper begon weer in de basis bij de thuisploeg, waar Jahanbakhsh in eerste instantie op de bank werd geposteerd door manager Graham Potter. De oefenmeester kreeg al vroeg in de eerste helft een domper te verwerken, aangezien César Azpilicueta slechts tien minuten nodig had om het eerste Premier League-doelpunt van 2020 te produceren. Nadat Brighton een door Chelsea genomen corner niet weg wist te werken en Aaron Mooy de bal nog van de lijn kon halen, stond de Spanjaard op de goede plek om de rebound binnen te werken.

The Seagulls moesten daarna in de achtervolging en kregen vlak voor rust via Leandro Trossard een eerste goede kans. Kepa Arrizbalaga toonde zich echter attent bij deze inzet en diep in de tweede helft had hij ook een antwoord op een inzet van Aaron Connolly. Chelsea leek hierdoor de drie punten mee terug te kunnen nemen naar Londen, maar kreeg in de 84e minuut toch de gelijkmaker nog om de oren. Een corner belandde via het hoofd van Lewis Dunk in de buurt van Jahanbakhsh, waarna de aanvaller, die twintig minuten voor tijd in het veld was gekomen voor Mooy, met een fraaie omhaal de 1-1 achter Kepa schoot.

Burnley - Aston Villa 1-2

Aston Villa kreeg als eerste club in 2020 te maken met de VAR. Jack Grealish kopte de bezoekers al na elf minuten op voorsprong, maar de treffer van de middenvelder werd geannuleerd. Voorafgaand aan het doelpunt stond ploeggenoot Wesley met zijn enkel een paar millimeter buitenspel. Wesley nam na een klein halfuur spelen sportieve wraak door van dichtbij raak te schieten, zijn eerste treffer in twaalf competitieduels. Grealish verdubbelde vervolgens de voorsprong in de slotfase van de eerste helft met een harde knal in de korte hoek van binnen het strafschopgebied. Er was tegenslag voor Villa, daar Wesley dertien minuten voor tijd het veld moest verlaten met een blessure. Drie minuten later bracht Chris Wood de spanning terug door bij de tweede paal raak te koppen. Villa, waar Anwar El Ghazi de hele wedstrijd op de bank bleef, hield echter stand en pakt drie heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.