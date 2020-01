Klinkenberg maakt fraaie promotie en wordt opvolger van landgenoot

Daan Klinkenberg verruilt Inter Turku voor Aalesunds FK. De 23-jarige verdediger zet bij de Noorse promovendus zijn handtekening onder een driejarig contract. Klinkenberg maakt transfervrij de overstap naar Aalesunds, daar hij een aanbod van Inter Turku om de samenwerking te verlengen naast zich neer besloot te leggen.

Klinkenberg verruilde FC Volendam een jaar geleden voor Inter Turku en kende in Finland een uitermate sterk seizoen. Met 32 optredens was de verdediger een belangrijke pion in het elftal dat uiteindelijk als tweede in de Veikkausliiga eindigde. “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor een stap, maar niet te groot. Want dan ben ik bang dat het weer drie keer zo hard achteruit gaat”, toonde Klinkenberg zich onlangs realistisch in een uitgebreid interview met Voetbalzone.

‘Alsof je op een bijveldje van Volendam staat, maar het is dan wel live op tv'

De keuze is dus uiteindelijk op Aalesunds gevallen. De naar de Eliteserien gepromoveerde club ziet in Klinkenberg een speler met zeer veel potentie, waardoor het vertrouwen bestaat dat hij direct zal uitgroeien tot basisspeler. Klinkenberg wordt bij Aalesunds de opvolger van Kaj Ramsteijn, die eerder al liet weten dat hij aan zijn laatste jaar in Noorwegen bezig was. Ook Kenny van de Weg maakte afgelopen jaar op papier deel uit van de selectie van Aaelesunds, al speelde hij geen enkele wedstrijd.

Aalesunds, dat na afwezigheid van twee jaar terugkeert op het hoogste niveau, herbergde de afgelopen jaren met Vito Wormgoor en Edwin Gyasi meer Nederlandse spelers. Klinkenberg voegt zich dus vanaf komende week bij dit gezelschap, want op 8 januari start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aalesunds begint het seizoen in de Eliteserien op 4 april met een thuiswedstrijd tegen Haugesund.