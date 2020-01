Van Persie zet vraagtekens bij Ronaldo-vergelijking: ‘Dat werkt niet’

Marcus Rashford staat halverwege het seizoen op zestien doelpunten namens Manchester United, waardoor de aanvaller met enige regelmaat complimenten ontvangt. Manager Ole Gunnar Solskjaer denkt zelfs dat hij het niveau van Cristiano Ronaldo kan bereiken. Robin van Persie, tussen 2012 en 2015 actief op Old Trafford, waarschuwt Rashford er echter voor om niet de fout te maken teveel de focus te leggen op grote namen uit het verleden.

"Ik heb zoveel spelers voorbij zien komen die andere spelers probeerden te kopiëren, dat werkt gewoon niet", zegt Van Persie in zijn rol van analist bij BT Sport. "Probeer steeds een beetje bij te leren, maar probeer niet iemand na te bootsen of te kopiëren." Rashford is met Manchester United in voorbereiding op het uitduel van woensdagavond met Arsenal, de club die Van Persie in 2004 overnam van Feyenoord.

Van Persie bevond zich in zijn begindagen bij Arsenal in een soortgelijke situatie als Rashford. De oud-aanvaller heeft daar echter ook ontzettend veel van geleerd. "Dennis Bergkamp zag ik ooit een training afwerken waarin hij met jonge spelers aan de traptechniek werkte. Hij maakte in 45 minuten tijd geen enkele fout, terwijl ik 50 fouten maakte, slordige fouten. Ik moest mijzelf daardoor veranderen, om zo een topspeler te worden. Gaandeweg leer je dus steeds meer als jonge speler."

Solskjaer maakte de vergelijking met Ronaldo in aanloop naar Europa League-duel van Manchester United met AZ van vorige maand. "Ze zijn beiden technisch sterk, hebben een vergelijkbare fysiek en mentaliteit, eigenlijk alles. Marcus heeft alles in zich om een topspeler te worden. Laten we hopen dat hij de lijn doortrekt." Solskjaer heeft daarnaast veel vertrouwen in collega-aanvaller Mason Greenwood, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij the Red Devils.