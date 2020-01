‘De woorden van Louis van Gaal bezorgden mij elke dag een glimlach’

Marcus Rashford is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Manchester United. De spits beleefde vier jaar geleden zijn grote doorbraak in het shirt van the Red Devils toen hij bij zijn officiële debuut twee keer scoorde tegen FC Midtjylland en tijdens zijn competitiedebuut tegen Arsenal nogmaals twee doelpunten maakte. Rashford speelde destijds onder de hoede van manager Louis van Gaal en heeft nog altijd warme herinneringen aan de samenwerking met de Nederlandse oefenmeester.

“De tijd met Louis heeft heel goed voor me uitgepakt. Hij en Ryan Giggs hebben me enorm geholpen”, blikt hij terug in gesprek met BT Sport. “De overgang van de reserves naar de hoofdmacht kan moeilijk zijn, ik heb ook niet veel met de reserves gespeeld. Ik zat al op de bank bij het eerste voordat ik zelfs maar in de basis was begonnen bij de reserves, Van Gaal was top.”

“Ik kreeg in die tijd veel lof en aandacht van de buitenwacht, maar zijn woorden zijn het belangrijkst geweest. Die bezorgden mij elke dag een glimlach, het was prachtig om bij het eerste van Manchester United te spelen”, gaat Rashford verder. De nog altijd pas 22-jarige aanvaller moet echter ook toegeven dat hij het moeilijk heeft gehad in zijn eerste maanden bij de hoofdmacht: “Ik kan me een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur herinneren waarin hij mij er in de rust uithaalde. De volgende dag spraken we daar open over en ik lachte nog steeds.”

Van Gaal werd uiteindelijk in de zomer van 2016 de laan uitgestuurd bij Manchester United nadat hij nog de FA Cup had gewonnen met zijn ploeg. Voor Rashford kwam dat besluit als een reality check: “Soms zijn we zelf onze eigen grootste nachtmerrie, omdat we alles te snel willen. Nadat we de FA Cup hadden gewonnen met Van Gaal, dacht ik dat we alles zouden gaan winnen. Je gaat dan het seizoen in met verwachtingen en dan krijg je een reality check. De manier waarop hij omging met die Spurs-situatie, was ook de wedstrijd waarin ik me realiseerde dat ik me in een mannenwereld bevond.”