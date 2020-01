‘Ronaldo kan ‘Gouden Contract’ uitstellen met langer verblijf in Turijn’

Juventus betaalde Real Madrid in de zomer van 2018 117 miljoen euro om Cristiano Ronaldo over te nemen en de Portugees zette destijds zijn handtekening onder een vierjarig contract. Hoewel hij van deze verbintenis nog tweeënhalf jaar te gaan heeft, bestaat de kans dat de aanvaller in de komende maanden een nieuw contract zal gaan tekenen. De Corriere dello Sport meldt woensdag namelijk dat Juventus zo tevreden is over Ronaldo dat het hem langer aan boord wil houden.

Volgens de Romeinse sportkrant hebben Ronaldo en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes afgelopen weekend rondom de Dubai Globe Soccer Awards, waar hij werd uitgekozen tot Speler van het Jaar, over de toekomst van de superster gesproken. Technisch directeur Fabio Paratici van La Vecchia Signora heeft al eerder een balletje opgegooid over een verlenging van de samenwerking en de sportbestuurder zou er inmiddels van overtuigd zijn dat het mogelijk is om Ronaldo langer aan boord te houden.

Cristiano Ronaldo winnaar Globe Soccer Award

Ronaldo’s obsessie met het winnen van prijzen spreekt bovendien ook in het voordeel van Juventus. De aanvaller wil graag de geschiedenisboeken ingaan als de beste voetballer aller tijden en hij denkt dat hij meer Champions League-titels en Ballons d’Or nodig heeft om dit voor elkaar te krijgen. Ronaldo kan dit seizoen na Clarence Seedorf de tweede speler worden die het miljardenbal heeft gewonnen met drie verschillende clubs, terwijl hij inmiddels één Gouden Bal minder heeft dan Lionel Messi.

Naast zijn sportieve prestaties, Ronaldo maakte inmiddels 40 doelpunten in 64 wedstrijden namens Juventus, zou ook zijn rol in de kleedkamer een reden voor de club zijn om zijn contract open te willen breken. De Italiaanse grootmacht is zeer te spreken over de manier waarop Ronaldo zich binnen de selectie beweegt en ook over de manier waarop hij nieuwelingen Matthijs de Ligt en Adrien Rabiot afgelopen zomer welkom heeft geheten.

Een verlenging van zijn tot medio 2022 doorlopende contract betekent overigens niet per definitie dat Ronaldo zijn loopbaan af zal sluiten in Turijn. De sterspeler, die volgende maand zijn 35e verjaardag viert, heeft volgens de berichtgeving uit Italië nog één Gouden Contract in gedachten in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Ronaldo is er echter van overtuigd dat hij op zijn 38e of 39e ook altijd nog de gang naar het Midden-Oosten kan maken.