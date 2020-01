Romelu Lukaku haalt op Instagram uit naar critici en looft ex-werkgevers

Romelu Lukaku blikt via sociale media terug op de voorbije jaren als profvoetballer. De 26-jarige aanvaller annex Belgisch international van Internazionale looft elk van zijn voormalig werkgevers en haalt ook uit naar degenen die verzekeren dat hij geen goed gevoel over heeft gehouden aan zijn verblijf bij Manchester United.

Lukaku houdt mooie herinneringen over aan scoren op zijn zestiende voor jeugdliefde Anderlecht en zijn eerste A-interland op dezelfde leeftijd. “Daarna ging ik naar de club waar ik supporter van was, Chelsea. Ik heb daar zo ontzettend veel van mijn medespelers geleerd. West Bromwich Albion, bedankt dat jullie een negentienjarige de tijd hebben gegeven om in een geweldige competitie als de Premier League te spelen. Daar heb ik mijn droom kunnen bewerkstelligen, scoren in de Premier League.”

“Ik ben Everton zo ontzettend veel verschuldigd”, vervolgt Lukaku zijn relaas. “Ze gaven mij een kans en geloofden in een twintigjarige. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. De fans zijn geweldig en het was een plezier om voor zo’n geweldige club te spelen. Manchester United is een ontzettend grote club. Met geweldige mensen en geweldige fans. Ik heb veel van de trainers geleerd en de club heeft mij zo ontzettend sterk gemaakt op mentaal gebied voor datgene wat in mijn loopbaan nog gaat komen.”

“People can talk a lot of sh*t, maar de waarheid is dat ik alleen maar liefde kan tonen voor de mensen die bij de club betrokken zijn en zij weten dat.” Ook Inter was een van de clubs waar Lukaku als jonge jongen fan van was. “Jullie weten allemaal dat ik fan van Adriano was”, verwijst hij naar de Braziliaanse aanvaller van weleer. “Dat ik hier nu ben is echt een zegen. We doen het goed, maar we moeten alles blijven geven. Het is een eer dat ik dit shirt mag dragen en in dit stadion mag spelen.”