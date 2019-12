Lyon komt na blessure van Depay bij Real Madrid uit

Chelsea overweegt zich in januari met Moussa Dembélé van Olympique Lyon te versterken. De clubleiding gaat ervan uit dat zowel Olivier Giroud als Michy Batshuayi de Londense gelederen verlaat. (Daily Mirror)

Sevilla wil zich tijdelijk versterken met Julian Draxler. De aanvallende middenvelder heeft bij Paris Saint-Germain amper uitzicht op speeltijd en staat welwillend tegenover een verhuur voor een half jaar zonder optie tot koop. (AS)

Loris Benito maakt mogelijk de overstap naar de Premier League. De verdediger annex Zwitsers international van Girondins Bordeaux geniet interesse van zowel Watford als Sheffield United. (The People)

Atlético Madrid heeft meer dan gemiddelde belangstelling voor Thiago Almada. De Spaanse club wil de middenvelder annex Argentijns jeugdinternational van Vélez Sarsfield in de zomer naar Europa halen. (Olé)