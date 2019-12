Taakstraf van 120 uur voor bedreiger van Overmars en Van der Sar

Stefano van Delden krijgt een taakstraf van 120 uur voor het stalken en belagen van Marc Overmars en Edwin van der Sar, bedrijfsjurist Ivo Trijbits en voormalig financieel directeur Jeroen Slop, zo meldt De Telegraaf. De zaakwaarnemer moet ook een verplichte behandeling voor stalken ondergaan.

Van Delden stuurde de directie van Ajax tientallen mails, WhatsAppberichten en brieven. In zijn woede schreef hij teksten als: “Na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens vier maanden opgesloten gezeten en doe het zo weer”, zo publiceerde het Algemeen Dagblad eerder.

Ook reed Van Delden naar het huis van Overmars in Epe om hem persoonlijk te spreken. Voor de directeuren reden om aangifte te doen. Van Delden gaf bij de rechter toe dat hij in 2017 en 2018 soms vreselijke dingen had gemaild naar bestuurders van Ajax. Van de 120 uur zijn er 60 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Het conflict is te herleiden tot zijn toenmalige activiteiten als begeleider van Mees de Wit, die Ajax medio 2018 inruilde voor Sporting Portugal. Daar is hij inmiddels niet meer actief. De directie zou hebben geprobeerd een wig te drijven tussen de twee, zo verzekerde de zaakwaarnemer. Van Delden stelt nog altijd actief te zijn als zaakwaarnemer, zo meldt Het Parool. Volgens het vonnis heeft hij dat werk inmiddels moeten opgeven, zo verzekert de Amsterdamse krant.