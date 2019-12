Verleden bij Barcelona speelt geen rol: ‘Ik zou zeker naar Real Madrid gaan’

Adama Traoré maakt furore bij Wolverhampton Wanderers, ook dit seizoen een van de smaakmakers in de Premier League. De Spaanse aanvaller met Malinese roots kende zijn opleiding bij Barcelona en speelde zelfs even in de hoofdmacht. Een terugkeer in het Camp Nou lijkt Traoré echter niet wenselijk. De 23-jarige aanvaller van the Wolves zou bij een eventuele comeback in LaLiga eerder voor Real Madrid kiezen.

"Mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan zou ik zeker naar Real gaan", verklaart Traoré in het Spaanse televisieprogramma Jugones. "Er was destijds een misverstand met Barcelona, mijn vertrek daar verdient niet de schoonheidsprijs, maar dat verhaal hou ik liever voor mezelf." Traoré debuteerde in november 2013 zijn debuut voor Barcelona, als invaller voor Neymar in het duel met Granada. Enkele dagen later kende hij zijn vuurdoop in de Champions League in de wedstrijd tegen Ajax.

Traoré staat evenwel open voor een terugkeer in Spanje, ondanks een tot medio 2023 lopend contract bij Wolverhampton. "Ja, waarom niet?", bevestigt de aanvaller in Engelse dienst. Aan de andere kant wil hij de Premier League ook niet zomaar achter zich laten. "Ik heb de belofte gedaan om een van de beste spelers in Engeland te worden", aldus Traoré die in 2018 overkwam van Middlesbrough en in Engeland verder voor Aston Villa speelde.

Jürgen Klopp was zondag na afloop van de 1-0 overwinning van Liverpool op Wolverhampton lovend over de bijna wekelijks uitblinkende Traoré. "Hij is een heel groot talent. Als je hem ziet spelen, zou je niet denken dat hij nog maar zo jong is. Hij heeft eindelijk de juiste manager (Nuno, red.) gevonden en komt het er allemaal uit. We wisten allemaal dat het een keer zou gebeuren." Traoré staat op Nieuwjaarsdag met zijn club tegenover laagvlieger Watford.