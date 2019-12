Borussia Dortmund vangt twintig miljoen euro met opvallende transfer

Julian Weigl verlaat Borussia Dortmund en vervolgt zijn carrière bij Benfica, zo meldt de Duitse topclub dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder kwam niet meer in de plannen voor van BVB en mag zodoende vertrekken naar de topclub uit Portugal. Naar verluidt is er ongeveer twintig miljoen euro gemoeid met de transfer.

De 24-jarige middenvelder kon niet meer rekenen op een vaste basisplek bij de grootmacht, waardoor hij om zich heen ging kijken. "Julian is hier zelf mee gekomen en wij hebben zijn wens gehonoreerd vanwege zijn verdiensten voor de club", zegt sportief directeur Michael Zorc op de site van Dortmund. Weigl lag nog tot de zomer van 2021 vast bij Dortmund.

"Ik wil graag mijn teamgenoten bedanken, net als de andere werknemers bij BVB en alle fans van deze geweldige club. Ik heb hier een geweldige tijd gehad, de club heeft voor altijd een plekje in mijn hart", aldus Weigl, die sinds de zomer van 2015 actief was voor Dortmund. De middenvelder moet nog wel de medische keuring doorstaan bij Benfica voordat de transfer helemaal is afgerond.