‘Ethan Mbappé (13) trekt aandacht en maakt mogelijk toptransfer’

Real Madrid aast bij Paris Saint-Germain niet alleen op Kylian Mbappé. AS meldt dinsdag dat de Spaanse grootmacht het ook heeft voorzien op het dertienjarige broertje van de aanvaller, aanvaller Ethan Mbappé. Bij de International Champions Cup Futures hebben scouts van Real het broertje van de wereldster goed bekeken, zo klinkt het.

Volgens AS heeft Ethan Mbappé overtuigend spel laten zien op het toernooi waarin Real Madrid overigens al in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de leeftijdsgenoten van AS Roma. Ethan Mbappé wordt een grote carrière voorspeld en de Spaanse topclub wil zodoende snel toeslaan en hem bij de jeugdopleiding voegen.

Naast Ethan staat Kylian Mbappé ook nog altijd nadrukkelijk op de radar bij de Koninklijke. Trainer Zinédine Zidane is erg gecharmeerd van zijn landgenoot en zou graag spoedig met de 21-jarige aanvaller samenwerken. Een transfer komende zomer lijkt echter een moeizame operatie, want naar verluidt zal een bod van driehonderd miljoen euro zelfs niet voldoen.

Mbappé, die nog tot medio 2022 vastligt in de Franse hoofdstad, sloot zich in de zomer van 2017 aan bij les Parisiens. De aanvaller heeft tot op heden 78 doelpunten gemaakt in 106 wedstrijden voor PSG. Le Parisien meldde onlangs nog dat PSG binnenkort een 'XXL-aanbieding' aan Mbappé gaat voorleggen om de topschutter te verleiden tot een langer verblijf.