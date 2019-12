‘Gelukkig koos hij voor Nederlands elftal, die andere twee kozen verkeerd’

Jan Boskamp kijkt op Oudjaarsdag terug op de in zijn ogen belangrijkste momenten van het afgelopen voetbaljaar. De zelfverklaarde Feyenoord-supporter koestert met name de 6-2 overwinning op Ajax in januari. Boskamp is echter sportief genoeg om toe te geven dat Ajax in 2019 fantastisch heeft gepresteerd, zeker op het Europese toneel. De regerend landskampioen reikt afgelopen seizoen tot de halve finale in de Champions League.

"Elk hoogtepuntje dat wij (Feyenoord, red.) hebben moet je koesteren", verklaart Boskamp aan Veronica Inside. Om vervolgens verder te gaan met een uitgebreidere analyse van de laatste twaalf maanden. "Dan kom je gewoon bij Ajax terecht. In de eerste helft van 2019 hebben ze op een enorm hoog niveau gespeeld. Ik was en ben nog steeds helemaal gek van Donny van de Beek. En ook van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en ga zo maar door. In de eerste helft van 2019 vond ik Ajax in Nederland op eenzame hoogte staan."

2019, You were Amazing! ?????? | Ajax Media Jaarclip

Waar Erik ten Hag stevig in het zadel zit bij Ajax, daar heeft Feyenoord dit seizoen al van trainer gewisseld. Jaap Stam stapte eind oktober op bij de Rotterdammers na de 4-0 nederlaag tegen Ajax. "Dan komt opeens dat kleine opneukertje (Dick Advocaat, red.) en die haalt negentien punten met heel ander voetbal. Met realistisch voetbal, naar de kwaliteiten die je hebt. Ik heb zelf in dat vak gezeten en vind het zo belachelijk als een trainer ontslagen wordt."

Boskamp wijst drie spelers aan die hem het meeste hebben kunnen bekoren in de afgelopen maanden. Naast Ajax-spelmaker Hakim Ziyech zijn dat Feyenoord-middenvelder Orkun Kokcü, die volgens de analist duidelijk stappen heeft gemaakt onder Advocaat, en Mohamed Ihattaren van PSV. "Die vind ik zó verschrikkelijk goed", deelt de trainer in ruste complimenten uit. "Gelukkig heeft hij gekozen voor het Nederlands elftal. En die andere twee hebben verkeerd gekozen." Ziyech verkoos Marokko boven Oranje, terwijl Kokcü eerder dit jaar aangaf voor Turkije te willen uitkomen.