La Gazzetta dello Sport: Real Madrid stelt vraagprijs vast op 42 miljoen euro

James Rodríguez staat in de nadrukkelijke belangstelling van Everton, zo weet La Gazzetta dello Sport dinsdag te melden. Volgens transferspecialist Nicolò Schira moeten the Toffees minstens 42 miljoen euro neerleggen voor de aanvallende middenvelder van Real Madrid. Naar verluidt heeft voorzitter Florentino Pérez de vraagprijs vastgelegd voor Rodríguez, die in Spanje een contract heeft tot medio 2021.

El Desmarque wist maandag al te melden dat Everton serieuze interesse heeft in Rodríguez, die in de voorbije periode ook in verband is gebracht met Arsenal, Olympique Marseille, AS Roma en Internazionale. Ancelotti werkte in het verleden bij Real en Bayern München al eens samen met de Colombiaan en ziet een hernieuwde samenwerking wel zitten. Rodríguez kwam dit seizoen tot dusver negenmaal in actie voor de Koninklijke, dat de middenvelder de afgelopen twee seizoenen verhuurde aan Bayern. De Duitse grootmacht kon hem afgelopen zomer definitief overnemen, maar zag uiteindelijk af van deze optie.

Rodríguez werd in de meest recente transferperiode nog genoemd als mogelijke aanwinst van Napoli, waar Ancelotti onlangs werd ontslagen. I Partenopei wisten uiteindelijk geen deal te sluiten met Real en verlegden de aandacht uiteindelijk naar Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller werd voor circa veertig miljoen euro overgenomen van PSV. De geruchten over een vertrek van Rodríguez bij Real verdwenen echter nooit helemaal naar de achtergrond. De Zuid-Amerikaan kende de laatste maanden tegenslag op het gebied van blessures en is daarnaast onder trainer Zinédine Zidane niet verzekerd van een basisplaats.

Ancelotti wil echter niet concreet ingaan op namen, zo blijkt uit zijn persconferentie van dinsdag voorafgaand aan het duel met Manchester City van Nieuwjaarsdag. "Er zijn veel geruchten, dat zal altijd zo blijven", aldus de opvolger van de ontslagen Marco Silva. Director of Football Marcel Brands heeft derhalve nog geen wensenlijstje ontvangen van de Italiaanse manager. "We gaan pas na 5 januari (na het FA Cup-duel met Liverpool, red.) met elkaar praten en kijken of er iets mogelijk is. Maar in mijn optiek is dit al een zeer goede selectie. Ik krijg ook steeds beter zicht op wie hier allemaal rondlopen."