NAC Breda verklaart ongelukkig tijdstip van melden ontslag Brood

NAC Breda nam eerder deze Oudjaarsdag afscheid van trainer Ruud Brood. Volgens algemeen directeur Luuc Eisenga is de beslissing om de samenwerking tussentijds stop te zetten met de nodige zorgvuldigheid genomen. In de optiek van de clubleiding van de Parel van het Zuiden was de wisselwerking tussen Brood en spelers niet voldoende om op dezelfde voet verder te gaan in de Keuken Kampioen Divisie. NAC respecteert het tot medio 2021 lopende contract van de vertrokken coach en diens assistent Regillio Vrede, maar kan daar inhoudelijk geen mededelingen over doen.

"We zagen te weinig aanknopingspunten om met elkaar verder te gaan", legt Eisenga dinsdagmiddag uit in een reactie aan BN/De Stem. Brood kreeg de mededeling over zijn ontslag in een onderhoud met de NAC-leiding te horen. "Het was een professioneel en zakelijk gesprek." Eisenga vervolgt zijn uitleg. "Vanuit de spelersgroep was er weinig vertrouwen, de chemie ontbrak met de trainer. We hebben individueel uitvoerig gesproken met meerdere spelers én met de verschillende stakeholders van de club."

Op de laatste dag van het jaar zo’n bericht doet wel pijn ja en onverwacht.

Ziel en zaligheid in de club gestopt. Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Lig toch even anders maar wens de supporters het succes wat ze verdienen. #nacpraat #nac — Ruud Brood (@ruudbrood) December 31, 2019

Eisenga verklaart tevens waarom Brood nu de laan is uitgestuurd en niet na het duel met hekkensluiter FC Dordrecht op 22 december, de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. "Een paar dingen komen samen", benadrukt de NAC-bestuurder. "Vanuit de bestuurlijke laag (raad van commissarissen, red.) moest er een consensus zijn. De agenda’s moeten vervolgens worden afgestemd, de kerstperiode is een vervelende periode en we wilden het nieuws face-to-face vertellen en niet telefonisch overbrengen."

In de komende tijd gaat Eisenga samen met technisch directeur Tom van den Abbeele op zoek naar een opvolger van Brood, die NAC achterlaat met een zesde plaats. "Tom en ik gaan erover en we klankborden met de rvc", bevestigt de algemeen directeur. "Een van de speerpunten is dat de nieuwe trainer spelers ontwikkelt en individueel beter maakt, ten tweede is communicatie een belangrijk aspect."