‘Je kan iemand in Amsterdam beledigen door hem ’Moura‘ te noemen’

Ajax kende veel hoogtepunten in 2019, maar ook een duidelijk dieptepunt. De Amsterdamse club leek in mei op weg naar de finale van de Champions League, maar in de return van de halve finale tegen Tottenham Hotspur werd de ploeg van trainer Erik ten Hag in extremis uitgeschakeld door het derde doelpunt van Lucas Moura: 2-3. Peter Vandenbempt, journalist van Sporza, is nog altijd beduusd door het drama dat zich voltrok in Amsterdam.

De verslaggever spreekt in de podcast De Tribune van een memorabele week, aangezien Barcelona een dag eerder met een 4-0 nederlaag op Anfield werd geëlimineerd door Liverpool. "Dat je dit op twee dagen kan beleven: ik denk dat dit voor de eeuwigheid is. Ik kan me niet voorstellen dat we dat straks in het voorjaar opnieuw gaan beleven. Het was voetbal dat ongemeen brutaal en genereus is geweest op een bepaald moment."

"Alle soorten emoties, de rauwste emoties, zijn losgemaakt. Dolle taferelen, maar ook diepe, diepe ontgoocheling. Alles wat die sport zo onweerstaanbaar maakt, zat erin. En dat twee dagen na elkaar, dat maakt het zo uniek", aldus Vandenbempt, die Moura met een hattrick zag schitteren in de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat 'Moura' intussen een scheldwoord is in Amsterdam. Je kan iemand beledigen door hem 'Moura' te noemen."

"Als we al dachten dat we een onwaarschijnlijk scenario hadden gehad op Anfield, dan kan niemand beschrijven wat we de dag nadien hebben meegemaakt", stelt de journalist, die zag dat manager Mauricio Pochettino bij een 2-0 ruststand ingreep door Fernando Llorente, 'een soort Michael Jordan-spits', in te laten vallen. "Een soort anti-Cruijff. Iedereen had uitgekeken naar een finale tussen Ajax en Barcelona, in de spirit van Johan Cruijff, zijn twee geesteskinderen. Maar precies in de kathedraal van Johan Cruijff zetten ze Llorente voorin."

"Het plan was simpel: alle ballen op Llorente. En dat was wel de manier om Ajax onder druk te zetten. En dan opeens twee doelpunten", weet Vandenbempt, die de laatste goal van Moura in extremis beschrijft als een stilleven van Vincent van Gogh. "Maar dan met mensen. Een soort akelige stilte een paar seconden. De ArenA viel gewoon stil. Iedereen dacht: nee, dat kan niet, dit is een vergissing. Voor Ajax zou het best kunnen dat de kans op de finale nooit meer komt."