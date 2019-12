Mazraoui: ‘Dat vind ik onzin, ik heb vaak genoeg een gele kaart gehad’

Noussair Mazraoui kijkt met 2020 in aantocht terug op het afgelopen voetbaljaar. De verdediger annex middenvelder van Ajax is over het algemeen tevreden over zijn ontwikkeling, maar er zijn ook enkele verbeterpunten te constateren. Mazraoui is het overigens niet eens met alle kritiek aan zijn adres, zoals na het Champions League-duel met Lille OSC van vorige maand. De Ajacied had toen geluk dat scheidsrechter Felix Brych hem geen gele kaart voorhield na een opzichtige overtreding.

"Dat vind ik een beetje onzin", stelt Mazraoui in een interview met Studio Alphen. "Ik heb vaak genoeg een gele kaart gekregen en dan gewoon de wedstrijd uitgespeeld. Het is nu toevallig een keertje gebeurd tegen Lille. Die eerste gele kaart sloeg al nergens op. Ik heb er zeker van geleerd, dat ik mij niet uit de wedstrijd moet laten spelen door keuzes van de scheidsrechter." De international van Marokko heeft het voorval inmiddels achter zich gelaten. "Soms maak je fouten, daarvan moet je leren en klaar."

Mazraoui wijst daarnaast naar onderdelen in zijn spel die in de afgelopen twaalf maanden zijn verbeterd. "Ik ben volwassener geworden", vervolgt de 22-jarige speler. "Het is toch sowieso anders dan jeugdvoetbal en het is ook anders dan spelen in Jong Ajax. Er komt veel bij kijken en er komen ook veel afleidingen bij kijken. Ook dingen buiten het veld om. Mensen beginnen veel van je te vragen en daar kun je aan onderdoor gaan. Ik ben daarin als mens snel volwassener in geworden en dat is een must."

Ajax veroverde in 2019 de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Daarnaast werd de halve finale van de Champions League bereikt. Mazraoui hoopt op een herhaling van zetten in 2020, met het verschil dat de Amsterdamse club na de winterstop in de Europa League acteert. "We hebben het vorig seizoen laten zien in de Champions League. We zijn nu met tien punten er ongelukkig uitgegaan, maar in 2020 moeten we vol voor de Europa League gaan." Mazraoui acht het niet onmogelijk dat Ajax dit seizoen afsluit met een treble. "Daar geloof ik zeker in. Zeker met de selectie die we hebben, en als iedereen weer fit is."