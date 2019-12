Begeerde Patrick Joosten ruilt FC Utrecht in voor competitiegenoot

Patrick Joosten maakt de rest van dit seizoen af bij Sparta Rotterdam, zo meldt FC Utrecht dinsdag via de officiele kanalen. De 23-jarige aanvaller sluit per direct op huurbasis aan bij de selectie van Sparta. Joosten ligt nog tot komende zomer vast bij de Domstedelingen. FC Utrecht heeft een optie om de samenwerking met een jaar te verlengen tot medio 2021.

"Op dit moment is het maken van speelminuten het belangrijkst voor de ontwikkeling van Patrick", aldus technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Deze minuten waren niet gegarandeerd bij FC Utrecht, daarom hebben we samen met Patrick gekeken naar de beste oplossing. Die hebben we gevonden in een huurperiode bij Sparta Rotterdam. Bij Sparta kan hij vlieguren maken op Eredivisie-niveau. Wij wensen hem hierbij dan ook veel succes."

Joosten maakte in het seizoen 2014/15 zijn debuut in het betaalde voetbal voor NEC en dwong daar een overstap af naar FC Utrecht. In het vorige seizoen werd hij verhuurd aan VVV-Venlo waar hij dertig wedstrijden speelde en waarin hij zes keer scoorde en zes assists gaf. Dit seizoen kwam hij weer uit voor FC Utrecht en speelde tot op heden negen officiƫle wedstrijden.

Technisch manager Henk van Stee is blij met de komst van Joosten. "Patrick is een multifunctionele speler. Hij kan als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar ook eventueel als tweede spits. Hij is technisch vaardig en heeft diepte in zijn spel. Er was veel belangstelling voor hem van andere Eredivisie-clubs, maar we zijn blij dat hij voor Sparta heeft gekozen om ons te versterken tot het einde van dit seizoen."