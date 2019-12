Dochter van Ruud Brood haalt op Facebook genadeloos hard uit

NAC Breda besloot dinsdag Ruud Brood op straat te zetten. 'Aanleiding voor het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking zijn naast de tegenvallende resultaten vooral de onvoldoende ontwikkeling op individueel en team niveau', zo meldde de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie onder meer. Roxenne Brood, dochter van de trainer, haalt keihard uit naar NAC.

"Wat ben ik blij dat je weg bent daar bij die enge club! Nu kun je weer ademhalen. Met die twee directeuren viel ook niet te werken vanaf het begin, heb alles meegekregen binnen de deuren dus dit zeg ik niet zomaar", zo laat ze weten op Facebook. "Je hebt het lang uitgehouden met ze, iets wat ik niet zou kunnen, respect."

Op de laatste dag van het jaar zo’n bericht doet wel pijn ja en onverwacht. Ziel en zaligheid in de club gestopt. Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Lig toch even anders maar wens de supporters het succes wat ze verdienen. #nacpraat #nac — Ruud Brood (@ruudbrood) December 31, 2019

"Spelers gehaald door hen zonder dat je mocht meebeslissen en alles wat jij aangaf werd van tafel geveegd. En dan vinden ze het gek dat er zo'n resultaat wordt behaald. Wat moet je met zulke spelers die niet eens kunnen samenwerken met elkaar en dus ook niet als team kunnen opereren? We zullen zien waar ze aan het eind van het seizoen staan, en of ze dan wel promoveren. En zo wel, zal het vast weer aan de nieuwe trainer liggen. Wat een wereldje. Gelukkig nieuwjaar allemaal! Houdoe en bedankt!" Inmiddels heeft Roxenne Brood het bericht alweer verwijderd.

Ruud Brood heeft zelf inmiddels ook gereageerd via Twitter. "Op de laatste dag van het jaar zo'n bericht doet wel pijn ja en onverwacht", aldus Brood. De oefenmeester heeft naar eigen zeggen zijn 'ziel en zaligheid' in de club gestopt. "Ik kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Het ligt toch even anders, maar wens de supporters het succes wat ze verdienen."